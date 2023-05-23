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Norwich City'den Rashica açıklaması!

Galatasaray'ın geçen yaz kiraladığı Milot Rashica'nın bonservisini elinde bulunduran Norwich City'den Kosovalı yıldız için açıklama geldi!

Giriş: 23.05.2023 - 10:29 | Güncelleme: ABONE OL
Norwich City'den Rashica açıklaması! Galatasaray...
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica'nın geleceği şekilleniyor.

One Football'ın haberine göre, sezon başında İngiltere Championship ekibi Norwich City'den kiralanan Rashica'nın bonservisiyle satılacağı açıklandı.

"BAŞKA KULÜBE TRANSFER OLACAK"

İngiliz ekibinin sportif direktörü Stuart Webber'in gelecek sezonun planını yaparken Pink Un muhabiri Paddy Davitt, Stuart Webber'in Rashica'nın satılacağını doğruladığını iddia etti.

2021-22 sezonunun başında Werder Bremen'den Norwich'e 11 milyon Euro bonservis bedeli transfer edilen Rashica daha sonrasında Galatasaray'a kiralanmıştı.

Bu sezon sarı-kırmızılılar ile 25 lig maçına çıkan Rashica takımına 4 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

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