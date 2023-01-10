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Norwich City'den Milot Rashica açıklaması!

Galatasaray'ın Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica için İngiliz kulübünden açıklama geldi. Sarı-kırmızılıların bonservisini almak istediği Kosovalı golcü için kulübün sportif direktörü Stuart Webber iddialara yanıt verdi

Giriş: 10.01.2023 - 11:42 | Güncelleme: ABONE OL
Norwich City'den Milot Rashica açıklaması!
HABERTURK.COM

Galatasaray'ın bu yaz Norwich City'den kiraladığı Milot Rashica için İngiliz kulübünden açıklama geldi. Kulübün sportif direktörü Webber, Galatasaray'ın, Rashica'nın bonservisini alacağına dair haberlere de yanıt verdi.

Galatasaray'ın Kosovalı kanat oyuncusunun performansından memnun olduğunu vurgulayan Weber, "Rashica'nın da Galatasaray'ın da mutlu olduğunu duyuyoruz. Bu bizi de memnun ediyor. Umarım şampiyonluğu kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne giderler" ifadelerini kullandı.

Rashica'nın geleceğiyle ilgili yöneltilen soruyu da yanıtlayan Weber, "Kulüpler arasındaki anlaşma sezon sonunda sona eriyor. Önümüzdeki 20 maçın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım sezonu iyi noktada tamamlarız. Rashica'nın durumunu ise sezon sonunda konuşuruz" dedi.

Norwich City'ye Temmuz 2021'de 11 milyon Euro ile transfer olan Kosovalı golcünün sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 11 maça çıkan ve 3 golün hazırlayıcısı olan Rashica'nın bonservisi için sarı-kırmızılıların 5-6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.

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