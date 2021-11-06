Norwich City Kulübü, geçen sezon takımı Premier Lig'e taşıyan 45 yaşındaki Alman çalıştırıcı Farke ve ekibiyle yolların ayrıldığını duyurdu.

Sezona iyi başlayamayan Norwich City, ilk galibiyetini bu hafta Brentford deplasmanında 2-1'lik skorla almıştı.

Milli futbolcu Ozan Kabak'ın da forma giydiği Norwich City, ligde 5 puanla son sırada bulunuyor.