Norveçli kadının cansız bedeni sahilde bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahilde kadın cesedi bulundu.

Oba Mahallesi sahilinde denize giren vatandaşlar, kıyıda üzerinde elbiseleri bulunan bir kadının hareketsiz yattığını görünce, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İncelemede, Norveç uyruklu olduğu öğrenilen Tuva Willassen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Willassen'in cenazesi Antalya Adli Tıp Morguna gönderildi.