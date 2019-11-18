18 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Equinor Türkiye Ülke Başkanı Paul Piche, şirket olarak yenilenebilir enerji alanında çalışmalar yaptıklarını, deniz üstü rüzgar enerjisi alanında dünya lideri olmayı hedeflediklerini ifade etti.
Trakya bölgesinde gerçekleştirilen doğalgaz ve petrol keşif çalışmaları için Valeura ile Mayıs 2016'da sözleşme imzaladıklarını anımsatan Piche, "Eylül 2018'de Ankara'da Türkiye ofisimizi açtık. 90'ların sonundan bu yana Türkiye'deyiz. Son üç yıldır yatırımlarımız, Trakya'daki keşif ve değerlendirme programına yönelik gerçekleşiyor. Şu anda Kanadalı şirket Valeura ile Trakya'daki ortak keşif programına odaklanmış durumdayız" diye konuştu.
Piche, bölgede yaptıkları keşif çalışmalarında kanıtlanmış hidrokarbon kaynaklarına ulaştıklarını ancak potansiyel ticarete uygunluk ve kapsam hakkında belirsizliklerin bulunduğunu söyledi.
AKIŞ TESTLERİNE AĞIRLIK VERİLDİ
Keşif programının sona ermesiyle iki şirketin kuyularda gerçekleştirdikleri sondaj ve testlerin sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunacaklarını aktaran Piche, ileride atılacak adımlara bu doğrultuda karar vereceklerini kaydetti.
Equinor'un Trakya'da çalışmaları birlikte sürdürdüğü Valeura Energy, yılın üçüncü çeyreğinde Trakya Havzası'nda doğalgaz akış testlerine devam edildiğini bildirmişti.
Şirketten yapılan yazılı açıklamada, bu dönemde bölgedeki gaz akışkanlığına ilişkin testlerin İnanlı-1 sahasında gerçekleştirildiği belirtilmişti.
Bu dönemde, şirketin akış testlerine ağırlık verdiğinin aktarıldığı açıklamada, "Çalışmalarımızda Trakya Havzası'nda bulunduğunu tahmin ettiğimiz 286 milyar metreküplük doğal gaza odaklandık. Üretim testi çalışmaları, bölge bölge yapılıyor" ifadeleri kullanılmıştı.
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