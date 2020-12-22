AA

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Wennesland, şu an Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü görevinde bulunan Nickolay Mladenov'un yerine geçecek.

Norveç Dışişleri Bakanlığında 1983 yılından beri kariyer diplomatı olan Wennesland, şu an Norveç Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi görevinde bulunuyor. Orta Doğu konusunda son derece tecrübeli olan Wennesland, İsrail'in Filistin topraklarından çekilmesinin ikinci aşaması olarak bilinen 1995 tarihli 2. Oslo Anlaşması sürecinde yer aldı. 2007-2011 yıllarında Norveç'in Filistin temsilcisi olarak görev yapan Wennesland, 2012 ve 2015 yıllarında Norveç'in Mısır ve Libya büyükelçisi görevlerinde bulundu.

NICKOLAY MLADENOV İSE BM LİBYA ÖZEL TEMSİLCİLİĞİNE GELECEK

Guterres, Bulgar diplomat Nickolay Mladenov'u ise Libya Özel Temsilciliği görevi için seçti. AA'nın haberine göre; BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan Mladenov'un resmi ataması ise henüz açıklanmadı.

Mladenov, Gassan Selame'nin mart ayında istifa etmesinin ardından aylardır boş kalan bu görevi dolduracak.