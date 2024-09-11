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        Haberler Dünya Norveç, Türkiye'ye karşı savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı | Dış Haberler

        Norveç, Türkiye'ye karşı savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldı

        Dışişleri Bakanlığı, Norveç'in 2019'da Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 14:42 Güncelleme: 11.09.2024 - 14:42
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        Norveç, Türkiye'ye uyguladığı kısıtlamaları kaldırdı
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        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

        Keçeli, "Norveç Dışişleri Bakanı Eide, Norveç’in 2019 yılında Türkiye’ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldıklarını aktardı." ifadesini kullandı.

        Bakan Fidan'ın karardan memnuniyet duyduğunu belirten Keçeli, bu tip kısıtlamaların müttefiklik ruhuna uygun olmadığını kaydetti.

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