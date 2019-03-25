Norveç'te yolcu gemisinde mahsur kalanlar havadan kurtarılıyor

25 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Norveç'ın batı kıyısı açıklarında arıza yapan Viking Sky adlı turist gemisinde bulunan 1373 kişiden 397'si helikopterler yardımıyla kurtarıldı.
Cumartesi gecesi elektrik arızası yaşanan gemi, kötü hava koşulları nedeniyle karaya doğru sürüklenmeye başlamış ve acil yardım çağrısı göndermişti.
Geminin çok tehlikeli ve ulaşması güç bir bölgede arıza yaptığı ve çok yakınındaki kayalıklara çarpma tehlikesi geçirdiği belirtildi.
Geminin dört motorundan üçünün yeniden çalıştırıldığı ve römorkörler yardımıyla en yakındaki limana doğru çekileceği açıklandı.
Gemideki 915 yolcunun büyük çoğunluğunun İngiliz ya da ABD vatandaşı olduğu bildirildi.
İngiliz yolculardan Derek Browne "Gece boyunca deniz çok hırçındı. Gemi tüm gece sallandı. Sabah kahvaltıya indik, öğleden sonra film izleyecektik ancak birden elektrikler kesildi. Bizi helikopterle kurtardılar. Oldukça korkutucu bir deneyimdi" dedi.
Gemiden gelen görüntülerde mobilyaların savrulduğu, bazı camların kırıldığı görülüyor.
Gemi Norveç'in kuzeyindeki Tromso'dan güneyindeki Stavanger'e doğru gidiyordu.
Kurtarma çalışmalarına beş helikopter ve kurtarma gemileri katılıyor.
Hava koşullarının çok kötü olması ve 8 metreye çıkan dalgalar nedeniyle geminin filikaları da geri dönmek zorunda kaldı.
Olay bölgesine ilk ulaşanlardan biri olan balıkçı Jan Erik Fiskerstrand Aftenposten gazetesine yaptığı açıklamada "Her şey birkaç dakika içinde bir faciaya dönüşebilirdi. Motor yeniden çalıştırılıp demir atılmasa yakınlardaki kayalıklara çarpabilirlerdi" dedi.
Bölgede turist gemisi kaptanlığı yapan Olav Magne Stromsholm de VG gazetesine bölgenin bir gemi mezarlığı olduğunu söyledi.
Karaya çıkarılan yolcuların bir spor salonunda kurulan kriz merkezine götürüldüğü ve çevredeki otellere yerleştirileceği belirtildi.
Kurtarılanlardan 17'si hastanede tedavi altına alındı.
Viking Ocean Cruises filosunda bulunan Viking Sky, ilk seferini 2017 yılında yapmıştı.
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