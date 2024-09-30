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        Haberler Dünya Norveç, Rusya sınırına tel örgü çekmeyi planlıyor | Dış Haberler

        Norveç, yasa dışı girişlere karşı Rusya sınırına tel örgü çekmeyi planlıyor

        Norveç Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl, ülkeye yasa dışı girişleri önlemek için Rusya sınırına tel örgü çekmeyi planladıklarını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 22:16 Güncelleme: 30.09.2024 - 22:16
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        Norveç, Rusya sınırına tel örgü çekmeyi planlıyor
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        Adalet Bakanı Mehl, Norveç'te yayın yapan NRK radyosuna konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Mehl, Norveç hükümetinin ülkeye yasa dışı girişlerin önüne geçmek ve güvenliği artırmak için Rusya sınırına tel örgü çekmek, sınırda görev alan personel sayısını artırmak gibi çeşitli önlemler üzerinde çalıştığını bildirdi.

        Sınıra çekilmesi planlanan tel örgünün tek başına caydırıcı olmayacağını dile getiren Mehl, tellerde insanların sınıra yaklaştıklarını tespit etmeye yarayan sensörler olacağını kaydetti.

        Mehl, "Bu, Norveç ile Rusya arasındaki sınırın tamamında ya da bir kısmında geçerli olabilecek bir önlem." dedi.

        FİNLANDİYA, RUSYA İLE KARA SINIRINI KAPATMIŞTI

        Geçen sene Finlandiya'nın NATO üyesi olmasının ardından gerekli belgeleri olmayan 1300'den fazla göçmen, Rusya üzerinden ülkeye girmişti. Bunun üzerine Helsinki yönetimi, 28 Kasım 2023'te Rusya ile kara sınırını kapatmıştı.

        Finlandiya, 4 Nisan 2024'te aldığı kararla, Rusya sınırında daha önce kapatılan geçiş noktalarıyla bazı limanların süresiz kapalı kalacağını duyurmuştu.

        2023'te ve bu yılın başlarında gelen göçmenlerin çoğu Afganistan, Mısır, Irak, Somali, Suriye ve Yemen dahil olmak üzere Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden geliyor.

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