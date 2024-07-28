Norveç Prensesi Martha'ya içki üretimi soruşturması

İçki üreticisi şirketin, Norveç Sağlık İşleri Dairesi'ne yazdığı ve Norveç basınına yansıyan bir mektuba göre çift, etiket tasarım sürecine dahil oldu. Üretici ayrıca, düğün için bir içki yapıp onu devlet tarafından işletilen alkol perakendecisinde satışa sunmanın da Prenses Martha'nın kendi fikri olduğunu yazdı.