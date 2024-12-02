Norveç Polonya'ya F-35 konuşlandıracak

Norveç Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya askeri yardımları koordine eden Polonya'daki bir lojistik merkezine F-35 savaş uçakları ve NASAMS hava savunma sistemleri konuşlandıracağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Norveç'in aralık ayı başından itibaren Polonya'daki Rzeszow havaalanı üzerindeki hava sahasını koruyacağı ve hava savunma sistemleri ile savaş uçaklarına ek olarak yaklaşık 100 asker göndereceği belirtildi.

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“Ukrayna'nın kritik askeri desteğe ihtiyacı devam ediyor ve Polonya en kritik lojistik merkez konumunda." Savunma Bakanı Bjoern Arild Gram, Norveç'in bu şekilde Ukrayna'ya yapılan yardımların yerine ulaşmasına katkıda bulunduğunu söyledi.