Norveç polisi: Kurbanlar bıçaklanarak öldürüldü!

Norveç'in Kongsberg kasabasında 13 Ekim'de 5 kişinin hayatını kaybettiği oklu saldırıda kurbanların kesici aletle öldürüldüğü ifade edildi.
Norveç polisinin yaptığı açıklamada, 5 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı saldırıda Danimarkalı zanlı kurbanları öldürmek için ok ve yay ile birlikte "kesici aletleri" de kullandığını söyledi.
Polis müfettişi Per Thomas Omholt, kimliği Espen Andersen Braathen olarak açıklanan 37 yaşındaki zanlının, saldırıda kurbanlarını önce oklarla yaralayarak sonra kesici bir aletle öldürdüğünü itiraf etti.
Andersen Braathen cinayetleri itiraf etti, Braathen beş cinayetle suçlanıyor. Ancak Omholt, soruşturma ilerledikçe suçlama listesinin uzatılabileceğini ifade etti.
Polis olayı terör eylemi kapsamında araştırıyor. Öte yandan Norveç iç istihbarat teşkilatı, polisin müdahalesinin çok yavaş olduğu yönündeki eleştiriler üzerine, polisin Andersen Braathen'i geç yakalamasına ilişkin bağımsız bir soruşturma çağrısında bulundu.
ZİHİNSEL SORUNLAR YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Espen Andersen Brathen'in, yıllardır zihinsel sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Norveç'in VG gazetesine açıklamada bulunan Brathen'in yakınları, saldırganın, hayatı boyunca zihinsel sorunlarla mücadele ettiğini, son iki yılda eve kapanarak işe gitmediğini ve sınırlı sayıda insanla görüştüğünü anlattı.
Norveç medyası, şüphelinin daha önce hırsızlık ve uyuşturucu bulundurmaktan hüküm giydiğini bildirdi. Saldırıdan sonra Norveç polisinden yapılan açıklamada Braathen'in bir süredir polisin şüpheli listesinde olduğunu aktarmıştı.
Saldırgan, 13 Ekim'de yerel saatle 18.13'te Kongsberg kasabasında bir marketin yakınında bulunanlara oklu saldırı düzenlemiş, saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Olaydan yarım saat sonra polis tarafından yakalanan saldırgan tutuklanmıştı.
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