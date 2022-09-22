Norveç Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

Dünya genelinde merkez bankaları enflasyonla mücadele için faiz artırımlarına gitmeye devam ediyor. Dün Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımının ardından bir faiz artırım kararı da Norveç'ten geldi.

Norveç Merkez Bankası (Norges Bank) politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 2.25'e yükseltti. Yayımlanan karar metninde Komitenin faiz artırımının devamının gelmesini beklediği ifade edildi.

Enflasyonun son aylarda tahminlerin ötesinde bir şekilde yükseldiğine dikkat çekilen karar metninde Norges Bank Başkanı Wolden Bache'nin "Enflasyon yüzde 2'lik hedefimizin üzerinde seyrediyor. Enflasyonun daha önce düşünülenden daha uzun bir süre yüksek seviyede kalma ihtimali bulunuyor. Enflasyonu düşürmek amacıyla politika faizini artırıyoruz" değerlendirmesine yer verildi.

Metinde ayrıca politika faizinin kış döneminde yüzde 3'e yükselmesinin beklendiği ifade edildi.

Norveç'te yıllık enflasyon temmuz ayında yüzde 6.8 ile 34 yılın zirvesini görmüştü. Ağustos ayında ise enflasyon yüzde 6.4'e geriledi.