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Haberler Otomobil

Northvolt, elektrikli araç bataryası yatırımı için 5 milyar Euro’ya varan yatırım planlıyor

İsveçli Northvolt Cuma günü yaptığı açıklamada, şirketin planlanan yatırımı ABD'ye yönlendirebileceği yönündeki spekülasyonların ardından Avrupa için bir kazanç sağlamak amacıyla Almanya'da bir elektrikli araç batarya tesisi kurmak için 5 milyar Euro’ya varabilecek bir yatırım planladığını açıkladı

Giriş: 12.05.2023 - 14:17 | Güncelleme: ABONE OL
Northvolt, elektrikli araç bataryası yatırımı için 5 milyar Euro’ya varan yatırım planlıyor
HABERTURK.COM / Reuters

Otomotiv sektörü her geçen gün gelişerek dönüşüyor. Sektörün bu dönüşümünde markaların elektrikli araçlar için yaptığı yatırımlar da her geçen gün büyüyor. İsveç merkezli Northvolt firması da Almanya'da birkaç milyar Euro'luk yatırım planladığını açıkladı.

500 MİLYON EURO'LUK SÜBVANSİYON

Batarya üretimi konusunda üretim yapmak için yatırım gerçekleştireceğini açıklayan Northvolt'un, santrale yaklaşık 3 ila 5 milyar Euro (8,81 milyar dolar) arasında yatırım yapabileceği vurgulanıyor. Alman sübvansiyonlarında yaklaşık yarım milyar Euro alabileceği belirtiliyor.

Northvolt ve Alman hükümeti sözcüleri, kesin yatırım ve finansman tutarlarının kesinleşmediğini ve Avrupa Komisyonu'nun onayına tabi olduğunu söyledi.

BÜYÜK ASYALI ÜRETİCİLERE RAKİP OLACAK

Avrupa'da ağırlıklı olarak Asyalı oyuncuların elinde olan batarya endüstrisinde Avrupalı bir üretici olarak yerli üretim bataryalara sahip elektrikli otomobillerin gelişimi için önemli rol oynayacak. Volkswagen gibi markalara batarya ve paket sağlaması planlandığı belirtiliyor.

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