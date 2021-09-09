North West annesi Kim Kardashian'ı eleştirdi: Neden farklı konuşuyorsun? - Magazin haberleri

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Kim Kardashian'ın dört çocuğundan en büyüğü olan 8 yaşındaki North West, annesinin konuşma şeklini eleştirdi. Geçtiğimiz gün bir video yayınlayan 40 yaşındaki Kardashian'ın paylaşımında North'un annesine, "Anne neden farklı konuşuyorsun?" sorusunu yönelttiği görülüyor.

"FARKLI KONUŞMUYORUM"

Kim Kardashian da kızına, "Neden farklı konuşayım ki? Ben aynı kişiyim. Farklı konuşmuyorum." yanıtını veriyor.

Kardashian, "Çocuklar, benim makyaj videosu çekerken farklı konuştuğumu düşünüyor musunuz?" diye sorunda, 9 yaşındaki yeğeni Penelope,de "Evet" cevabını veriyor.

ANNESİNİ TAKLİT ETTİ

Ardından North, annesi Kim Kardashian'ın mimiklerini taklit ederek ve kelimelerin son hecelerini uzatarak, "Arkadaşlar, bugün bu yeni maskem ve bronzlaştırıcılarım var." diye konuşuyor.

DÖRT ÇOCUK ANNESİ

Öte yandan 2014 yılında rapçi Kanye West ile dünyaevine giren reality şov yıldızı Kim Kardashian, şimdilerde ise boşanma aşamasında. West ile bu süreçte uyumlu olmayı sürdüren Kardashian'ın bu evlilikten North dışında Saint, Psalm ve Chicago adında üç çocuğu daha bulunuyor.