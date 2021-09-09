Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünyadan North West annesi Kim Kardashian'ı eleştirdi: Neden farklı konuşuyorsun? - Magazin haberleri

North West annesi Kim Kardashian'ı eleştirdi: Neden farklı konuşuyorsun?

Boşanma aşamasında olan rapçi Kanye West ile reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın 8 yaşındaki kızı North West annesinin sosyal medyaya attığı videolardaki halini eleştirdi

09.09.2021 - 17:01 | Güncelleme: ABONE OL
North West annesi Kim Kardashian'ı eleştirdi: Neden farklı konuşuyorsun? - Magazin haberleri
"Anne neden farklı konuşuyorsun?"
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Kim Kardashian'ın dört çocuğundan en büyüğü olan 8 yaşındaki North West, annesinin konuşma şeklini eleştirdi. Geçtiğimiz gün bir video yayınlayan 40 yaşındaki Kardashian'ın paylaşımında North'un annesine, "Anne neden farklı konuşuyorsun?" sorusunu yönelttiği görülüyor.

"FARKLI KONUŞMUYORUM"

Kim Kardashian da kızına, "Neden farklı konuşayım ki? Ben aynı kişiyim. Farklı konuşmuyorum." yanıtını veriyor.

Kardashian, "Çocuklar, benim makyaj videosu çekerken farklı konuştuğumu düşünüyor musunuz?" diye sorunda, 9 yaşındaki yeğeni Penelope,de "Evet" cevabını veriyor.

ANNESİNİ TAKLİT ETTİ

Ardından North, annesi Kim Kardashian'ın mimiklerini taklit ederek ve kelimelerin son hecelerini uzatarak, "Arkadaşlar, bugün bu yeni maskem ve bronzlaştırıcılarım var." diye konuşuyor.

DÖRT ÇOCUK ANNESİ

Öte yandan 2014 yılında rapçi Kanye West ile dünyaevine giren reality şov yıldızı Kim Kardashian, şimdilerde ise boşanma aşamasında. West ile bu süreçte uyumlu olmayı sürdüren Kardashian'ın bu evlilikten North dışında Saint, Psalm ve Chicago adında üç çocuğu daha bulunuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Boşanıyorlar... Milyonluk araba kimde kalacak?
Boşanıyorlar... Milyonluk araba kimde kalacak?
Aldığı telefonu iade etmek isterken öldürüldü
Aldığı telefonu iade etmek isterken öldürüldü
Aşı yaptırmayan erkeklerin en büyük bahanesiydi!
Aşı yaptırmayan erkeklerin en büyük bahanesiydi!
Olay kadın ortaya çıktı! Dikkat çeken fotoğraflar
Olay kadın ortaya çıktı! Dikkat çeken fotoğraflar
Yanlış yaptığı her şeyi itiraf etti!
Yanlış yaptığı her şeyi itiraf etti!
'Hiç bu kadar korkunç bir şey görmemiştim!'
'Hiç bu kadar korkunç bir şey görmemiştim!'
Kim'den boşanma sonrası 'soyadı' kararı
Kim'den boşanma sonrası 'soyadı' kararı
Kanye West - Donda'yı bekleyenler dikkat!
Kanye West - Donda'yı bekleyenler dikkat!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.