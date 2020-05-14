Nörobiyoloji araştırmacısı Robert Sapolsky Boğaziçi Lectures'a konuk olacak

AA

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünya çapında önde gelen düşünürleri Boğaziçi Üniversitesi çatısı altında bir araya getirmek, güncel toplumsal ve bilimsel konularda üniversite ve ülke genelinde tartışma ortamının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 2013'te başlatılan "Boğaziçi Lectures" adlı seminer serisinde bu yıl, Stanford Üniversitesi Biyoloji, Nöroloji ve Beyin Cerrahisi Profesörü ve Kenya Ulusal Müzeleri Primat Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Robert Sapolsky ağırlanacak.

"Boğaziçi Lectures Feyyaz Berker Series" başlıklı serinin bir parçası olarak Boğaziçi Üniversitesi ve Tekfen Holding iş birliğiyle düzenlenen seminer, 20 Mayıs Çarşamba günü üniversitenin YouTube kanalı üzerinden saat 18.00'de online yayımlanacak ve Zoom platformu üzerinden de simultane tercüme edilecek.

"En İyi ve En Kötü Halimizle İnsan Biyolojisi" başlığının ele alınacağı konuşmayı Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Tekcan modere edecek.

Türkçeye çevrilen tek kitabı "Zebralar Neden Ülser Olmaz?" okurlarca ilgiyle karşılanan Sapolsky'nin üniversitede yapacağı konuşma, katılımcılara ünlü biyologun çalışmalarıyla tanışmak için fırsat sunacak.

Sapolsky, aynı anda hem en şiddet yanlısı hem en anlayışlı tür olabilen insanın davranışlarını evrim ve davranışsal biyoloji perspektiflerinden anlamlandırdığı çalışmalarını aktaracak.