Nörobiyoloji araştırmacısı Robert Sapolsky Boğaziçi Lectures'a konuk olacak

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünya çapında önde gelen düşünürleri Boğaziçi Üniversitesi çatısı altında bir araya getirmek, güncel toplumsal ve bilimsel konularda üniversite ve ülke genelinde tartışma ortamının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 2013'te başlatılan "Boğaziçi Lectures" adlı seminer serisinde bu yıl, Stanford Üniversitesi Biyoloji, Nöroloji ve Beyin Cerrahisi Profesörü ve Kenya Ulusal Müzeleri Primat Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Robert Sapolsky ağırlanacak.
"Boğaziçi Lectures Feyyaz Berker Series" başlıklı serinin bir parçası olarak Boğaziçi Üniversitesi ve Tekfen Holding iş birliğiyle düzenlenen seminer, 20 Mayıs Çarşamba günü üniversitenin YouTube kanalı üzerinden saat 18.00'de online yayımlanacak ve Zoom platformu üzerinden de simultane tercüme edilecek.
"En İyi ve En Kötü Halimizle İnsan Biyolojisi" başlığının ele alınacağı konuşmayı Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Tekcan modere edecek.
Türkçeye çevrilen tek kitabı "Zebralar Neden Ülser Olmaz?" okurlarca ilgiyle karşılanan Sapolsky'nin üniversitede yapacağı konuşma, katılımcılara ünlü biyologun çalışmalarıyla tanışmak için fırsat sunacak.
Sapolsky, aynı anda hem en şiddet yanlısı hem en anlayışlı tür olabilen insanın davranışlarını evrim ve davranışsal biyoloji perspektiflerinden anlamlandırdığı çalışmalarını aktaracak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!