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        Haberler Sağlık Nörobilimcilerin keşfi: Çocuk zeka gelişiminde anahtar formül

        Nörobilimcilerin keşfi: Çocuk zeka gelişiminde anahtar formül

        Doğu Finlandiya Üniversitesi'nde yapılan yeni araştırmada çocukların zeka gelişimi için iki önemli aktivitenin önemine dikkat çekiliyor. 6 ile 9 yaş arasındaki 504 çocuğu iki yıl boyunca gözlemleyen araştırmacılar, çocukların zeka gelişimini etkileyen bu iki eylemin faydalarını aktardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 15:17 Güncelleme: 29.08.2023 - 15:17
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        • 1

          SPOR VE OKUMA ÇOCUKLARIN ZEKA GELİŞİMİNİ DESTEKLİYOR

          Yeni araştırmada çocukların zeka gelişimini destekleyen aktiviteler incelendi. Doğu Finlandiya Üniversitesi'nde çalışan nörobilimciler 6 ve 9 yaş arasındaki 504 çocuğu iki yıl boyunca gözlemledi. Araştırmacılar spor takımlarında yer alan ve okumaya daha fazla zaman ayıran çocukların düşünme becerilerinin daha geliştiğini gösterdi.

        • 2

          ÇOCUKLAR İŞLENMİŞ GIDALARDAN UZAK TUTULDU

          Sonuçları spor ve okuma aktiviteleriyle beraber beslenme düzeni takip etti. Çocuklar için özel olarak hazırlanan beslenme biçiminde az yağlı süt ürünlerine yer verilirken, kırmızı et ve işlenmiş gıdaların daha az tüketilmesi sağlandı. İskandinav beslenmesi olarak adlandırılan bu geleneksel beslenme türü besin kalitesinin artmasını sağladı.

        • 3

          BESLENME, SPOR VE OKUMA YETENEKLERİNİ ARTIRDI

          Scandinavian Journal of Medicine & Science'da yayımlanan makalede çocukların "Besin kalitesinin artması, organize spor ve kitap okuma süresinin artması, bilişsel yeteneklerin gelişmesini sağladı" ifadeleri yer aldı.

        • 4

          ÇOCUKLARIN HAFIZASI VE ÖĞRENME YETENEĞİ GELİŞTİ

          Araştırma sonucunda çocuklarda hafıza ve öğrenme yeteneğinde artış görüldü. Ayrıca çocukların beyin fonksiyonlarında da gelişme olduğu tespit edildi. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre spor yapan çocukarın özgüveni daha yüksek ve kaygı, depresyon gibi rahatsızlıklarda daha az görülüyor.

        • 5

          VİDEO OYUNLARI KONTROLLÜ OLMALI

          Öte yandan birçok uzman kontrollü bir şekilde video oyunlarının serbest aktivite zamanlarında çocuklara faydası olduğunu söylüyor. Video oyunları çocukların gelişimine, hafızasına, mekansal farkındalığına ve grup halinde sosyalleşmesine fayda sağlıyor.

        • 6

          EKRAN BAŞINDA UZUN SAATLER GEÇİRMEK BİLİŞSEL GELİŞİMİ ENGELLİYOR

          Ancak nörobilimciler yapılan son araştırmada, ekran başında kontrolsüz bir şekilde zaman geçiren çocuklarda bilişsel gelişimin gerilediğini fark etti.

          Kaynak: Independent, CNBC

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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