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        Haberler Sağlık Nörobilimciler öneriyor: Beyin sağlığına en iyi gelen 5 yolu mutlaka deneyin!

        Nörobilimciler öneriyor: Beyin sağlığını korumak için 5 yolu deneyin!

        Nörobilim alanında doktora öğrencisi olan Emily McDonald 10 milyondan fazla izlenen viral TikTok videosunda, beynini korumak için her gün yaptığı önemli şeyleri paylaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2023 - 09:56 Güncelleme: 27.08.2023 - 09:56
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        • 1

          Nörobilim alanında doktora yapan Emily McDonald TiktTok'da 10 milyondan fazla kullanıcı tarafından izlenen videosunda beyin sağlığını korumak için uyguladığı yöntemleri paylaştı.

        • 2

          SABAHLARI TELEFONU KAPALI TUTUMAK

          McDonald sabahları uyanır uyanmaz telefon kullanmadığını ve kapalı tuttuğunu söylüyor.

        • 3

          OLUMLU ŞEYLER DÜŞÜNMEK

          Olumsuz düşüncelere odaklanmak yerine olumlu şeyler düşünmeye çalıştığını söyleyen McDonald beyin sağlığını korumak için yapılması gereken önemli etkenlerden birisi olduğunu paylaştı.

        • 4

          İŞLENMİŞ GIDALARDAN KAÇINMAK

          Paketli ürünlerden uzak durduğunu söyleyen Nörobilimci McDonald, bu tür yiyeceklerin bilişsel gerileme ve bunama riskini artırdığını dile getirdi.

        • 5

          İYİ BİR UYKU UYUMAK

          İyi bir uyku düzeni, beyin sağlığı için en önemli şeylerden birisi. Geceleri 7-8 saat uyumak beynin yeni bilgileri işlemesine, anılar oluşturmasına yardımcı oluyor. Bununla beraber alzheimer hastalarının beyinlerinde görülen ve amiloid plaklar olarak bilinen proteinlerin birikmesi engelleniyor.

        • 6

          DÜZENLİ EGZERSİZ

          Düzenli egzersiz beyne giden kan akışını artırıyor. Araştırmalar düzenli egzersiz yapan kişilerin Alzheimer'a yakalanma riskinin daha düşük olduğunu ve yaşlandıkça oluşan bilişsel gerilemenin geciktiğini tespit etti.

          Kaynak: Science Alert, Mashable

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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