İYİ BİR UYKU UYUMAK

İyi bir uyku düzeni, beyin sağlığı için en önemli şeylerden birisi. Geceleri 7-8 saat uyumak beynin yeni bilgileri işlemesine, anılar oluşturmasına yardımcı oluyor. Bununla beraber alzheimer hastalarının beyinlerinde görülen ve amiloid plaklar olarak bilinen proteinlerin birikmesi engelleniyor.