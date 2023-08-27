Nörobilimciler öneriyor: Beyin sağlığını korumak için 5 yolu deneyin!
Nörobilim alanında doktora öğrencisi olan Emily McDonald 10 milyondan fazla izlenen viral TikTok videosunda, beynini korumak için her gün yaptığı önemli şeyleri paylaştı.
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Nörobilim alanında doktora yapan Emily McDonald TiktTok'da 10 milyondan fazla kullanıcı tarafından izlenen videosunda beyin sağlığını korumak için uyguladığı yöntemleri paylaştı.
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SABAHLARI TELEFONU KAPALI TUTUMAK
McDonald sabahları uyanır uyanmaz telefon kullanmadığını ve kapalı tuttuğunu söylüyor.
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OLUMLU ŞEYLER DÜŞÜNMEK
Olumsuz düşüncelere odaklanmak yerine olumlu şeyler düşünmeye çalıştığını söyleyen McDonald beyin sağlığını korumak için yapılması gereken önemli etkenlerden birisi olduğunu paylaştı.
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İŞLENMİŞ GIDALARDAN KAÇINMAK
Paketli ürünlerden uzak durduğunu söyleyen Nörobilimci McDonald, bu tür yiyeceklerin bilişsel gerileme ve bunama riskini artırdığını dile getirdi.
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İYİ BİR UYKU UYUMAK
İyi bir uyku düzeni, beyin sağlığı için en önemli şeylerden birisi. Geceleri 7-8 saat uyumak beynin yeni bilgileri işlemesine, anılar oluşturmasına yardımcı oluyor. Bununla beraber alzheimer hastalarının beyinlerinde görülen ve amiloid plaklar olarak bilinen proteinlerin birikmesi engelleniyor.
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DÜZENLİ EGZERSİZ
Düzenli egzersiz beyne giden kan akışını artırıyor. Araştırmalar düzenli egzersiz yapan kişilerin Alzheimer'a yakalanma riskinin daha düşük olduğunu ve yaşlandıkça oluşan bilişsel gerilemenin geciktiğini tespit etti.
Kaynak: Science Alert, Mashable
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