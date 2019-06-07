Normandiya Çıkarması'nın yıldönümüne çağrılmayan Putin: Zaten yapacak çok işim var

07 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Birçok dünya liderinin yer aldığı Normandiya Çıkarması'nın 75. yıldönümü etkinliklerine davet edilmeyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "bunun kendisi için bir problem olmadığını" söyledi.
St Petersburg'daki bir ekonomik forumda konuşan Putin, "elinde zaten fazlasıyla iş olduğu" değerlendirmesini de yaptı ve "Neden her etkinliğe çağrılalım. Biz herkesi her etkinliğe çağırıyor muyuz" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı bu yılki törenlerde, o döneme dek gerçekleştirilen en büyük deniz, hava ve kara kuvvetleri operasyonunda hayatlarını kaybeden asker ve siviller anıldı.
Rus lider, 5 sene önce, çıkarmanın 70. yıldönümü etkinliklerine katılmıştı.
Bu açıklamaların öncesinde de Rus Dışişleri Bakanlığı, Normandiya Çıkarması'nın "savaşın seyrini değiştiren hamle" olmadığını savunmuştu.
Moskova, o dönemki Batılı müttefiklerini, savaşta Rusya'nın oynadığı rolün hakkını teslim etmemekle, sık sık itham ediyor.
Savaşta 25 milyondan fazla vatandaşını kaybeden Rusya, "Büyük Vatanseverlik Savaşı" olarak adlandırılan mücadele yıllarını, her yıl büyük askeri geçitler düzenleyerek anıyor.
Batılı müttefikler Normandiya Çıkarması'na başladıklarında, Doğu Cephesi'nde Ruslar, üç yıldır Nazilerle savaşıyordu.
Moskova'dan BBC muhabiri Steve Rosenberg'in analizi
Bugün hakkında kavga eden ülkelerin, geçmiş hakkında da aynı fikirde olmaması şaşırtıcı değil.
İngiltere Başbakanı Theresa May, Normandiya Çıkarması'nın "gelecek kuşakların kaderini belirlediğini" savundu. Ancak Rus Dışişleri durumu farklı yorumluyor.
Rus Dışişleri Sözcüsü Maria Zakharova, "Normandiya Çıkarması'nın savaşın gidişatında belirleyici rol oynamadığı" yorumunu paylaştı ve "Stalingrad ve Kursk'taki Kızıl Ordu zaferlerinden sonra, Nazilerin yenilgisi önlenemezdi." değerlendirmesini savundu.
https://twitter.com/mfa_russia/status/1136256978114744321
Rusya'nın en popüler gazetesi Komsomolskaya Pravda da, şu soruyu gündeme getiriyor: "Batı neden kendi cephesinin ikinci cephe değil de ana cephe olduğuna herkesi inandırmak istiyor?"
Gazete, Normandiya Çıkarması ile ikinci cephe açılana kadar milyonlarca Rus askerinin hayatını kaybettiğini de hatırlatıyor.
Belki de Rus lider Putin, 75. yıl etkinliklerine davet edilseydi, Rusya'nın bakış açısı daha olumlu olabilirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!