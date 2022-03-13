Normalleşmenin nedeni psikolojik

Pandemi sürecinde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyayla birlikte ülkemizde de normalleşme adımları atılmaya devam ediyor. Ancak uzmanlar pandeminin henüz sona ermediği ve hala yüksek vaka sayılarının devam ettiğine dikkat çekiyor. “Dünyada hala resmi kayıtlara geçen sekiz bin can kaybı var. Bu çok ciddi bir rakam” diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin “Ama artık elimizde aşı ve antivirütik ilaçlar var” şeklinde konuştu.
Maskeleri tekrar takabiliriz
Kalabalık ve kapalı ortamlarda maskelerin takılması gerektiğini söyleyen Dr. Seçkin “Özellikle riskli gruplar kendilerini korumaya devam etmeli. Biz şimdi bu maskeleri çıkardık ama önümüzdeki kış tekrar takmak zorunda kalabiliriz. Hala dikkatli olmakta fayda var” dedi. Dr. Şirin Seçkin “Biraz grip gibi seyretmeye başladı. Önümüzdeki kış tekrar pik yapabilir ve muhtemelen Eylül ayı gibi aşıda rapel doz yapılabilir” şeklinde konuştu.
NORMALLEŞMENİN NEDENİ PSKOLOJİK
Normalleşmenin en önemli nedeninin psikolojik sıkıntılar olduğunun altını çizen Dr. Seçkin “Çocuklar artık maskeli birini görmeye tahammül edemiyor. Ve artık tüm dünyada, hem yetişkinlerde hem de çocuklarda, kaygı bozukluğu, depresyon gibi psikiyatrik rahatsızlıklar inanılmaz derecede artmış durumda” şeklinde konuştu.
LONG-COVİD'E DİKKAT
Covid-19 geçirenlerde yüzde 10 ila 30 oranında Long-Covid tablosu geliştiğine dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin “Aslında sağlık sistemini önümüzdeki süreçte en çok Long-Covd’in yoracağı öngörülüyor. Çünkü hastaların büyük kısmında beyin ile ilgili sorunlar, kalp-damar rahatsızlıkları, migren, kulak çınlaması, ani bayılma ya da denge kaybı oluşabiliyor” dedi. Long-Covid’in kimde ne zaman ortaya çıkacağının ve ne kadar süreceğinin belli olmadığını ifade eden Dr. Seçkin aşı ve antivirütik ilaçların Long-Covid belirtilerini yüzde 50 oranında azalttığını söyledi.
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