Normalleşme süreciyle kentlerde hareketlilik yaşandı - MALATYA

AA

Şehir merkezindeki çoğu iş yeri, normalleşme süreciyle kapılarını yeniden açtı.Vatandaşların ve iş yeri sahiplerinin temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyduğu görüldü.Çay ocağı işleten Vahap Yiğit, yaptığı açıklamada, normalleşme süreci kapsamında işletmesini açarak faaliyete başladığını söyledi.İş yerinde sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde gerekli önlemleri aldığını anlatan Yiğit, normalleşme sürecine geçtikleri için mutlu olduğunu ifade etti.Restoran işletmecisi Ramazan Doğru ise gerekli önlemleri alarak faaliyete başladıklarını aktardı.