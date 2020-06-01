Normalleşme süreciyle kentlerde hareketlilik yaşandı - KİLİS

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları çerçevesinde hazırlıklarını tamamlayan restoran, kafe, pastane, kıraathane ve çay bahçesi işletmecileri, gerekli tedbirleri alarak dükkanlarını açtı.Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yeniden dizayn edilen işletmeler dezenfekte edilerek, uzun bir aranın ardından müşterilerini kabul etmeye başladı.Kafe işletmecisi İbrahim Karafakıoğlu, yaptığı açıklamada, uzun süre sonra müşterileri yeniden ağırlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.Restoran işletmecisi Erdoğan Aktaş da yeniden açtığı iş yerinin önünde vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

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