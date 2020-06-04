Normalleşme sürecinde Gaziantep'e inen ilk yolcu uçağı törenle karşılandı

Kovid-19 salgını nedeniyle 28 Mart'a durdurulan uçak seferleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun öngörüleri doğrultusunda yeniden başladı.Bu kapsamda İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan Anadolu Jet'e ait TK-7272 sefer sayılı yolcu uçağı 12.45'te Gaziantep Havalimanı'na indi.Uçak, pistte Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğüne ait itfaiye araçlarının "su takı" töreniyle karşılandı.

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