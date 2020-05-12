Normalleşme Takvimi vatandaşlar tarafından internette en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. Koronavirüsün biteceği günleri büyük bir heyecanla beklerken Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi PDF'ini resmi internet sayfasında yayınladı. Sayfada koronavirüse karşı alınacak tedbirler gösterilirken, normal hayata geri dönüş aşamaları da yer alıyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI NORMALLEŞME PLANI TAKVİMİ YAYINLANDI!

Normalleşme süreci, yurt içinde ve yurt dışında salgının seyrine bağlı olarak ‘dinamik’ bir şekilde yürütülecektir.

‘Covid-19 Normalleşme Planı’ uygulaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından koordine edilecektir.

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NORMALLEŞME AŞAMALARI

Spor merkezleri ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi'nde, "Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile çay bahçesi, dernek lokalleri, yüzme havuzu, kaplıca ve spor merkezleri gibi

tesislerin açılması (1 Haziran 2020)" olarak yer almıştır.

• Nikâh salonlarının azami %25 kapasitesinin aşılmaması şartlarına uyarak kademeli açılması(1 Haziran 2020)

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Normalleşme Planı ve aşamalarında sokağa çıkma yasağının tamamen bitmesi 1 Haziran 2020'yi bulacak.