Normal hayata dönüşte yeni dönem başladı

İçişleri Bakanlığının 27 Haziran'da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabında devam edecek ve sona erecek tedbirler kamuoyuna açıklandı.
Bu kapsamda, ilgili genelge doğrultusunda saat 05.00 itibarıyla Türkiye'de Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin yeni bir döneme geçildi.
Buna göre, pazartesi-cumartesi günleri saat 22.00'den sabah 05.00'e kadar olan ve pazarları ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile sınırlama süresince uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erdi.
Tüm iş yerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenen açılış kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet göstermeye başlayabilecek.
AA'nın haberine göre; kapalı yüzme havuzları hizmet verebilecek. Açık yüzme havuzları, 1 Haziran'daki genelgeyle faaliyete geçmişti.
TAŞ VE KAĞIT OYUNLARI SERBEST
Sinema salonları, hamamlar, sauna ve masaj salonları ile eğlence mekanları gibi iş yerleri de müşteri kabul etmeye başlayacak.
Kahvehane ve kıraathanelerde taş ve kağıt oyunlarına ilişkin kısıtlama kaldırıldı.
Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinlikler, açık alanlarda kişi başına 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılarak düzenlenebilecek.
TOPLU TAŞIMADA YOLCU SINIRLAMASI KALDIRILDI
Şehir içi veya şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısı sınırlandırmasına son verildi. Ayakta yolcu taşımak serbest hale geldi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını saat sınırlaması olmaksızın kullanabilmesi mümkün oldu.
Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan 10.00-16.00 mesai uygulaması sona erdi ve normal mesai düzenine geri dönüldü.
Sünnet, nişan ve kına gibi etkinlikler serbest oldu.
Piknik ve mesire alanlarında mangal yakmak serbest hale geldi.
HİÇBİR İŞ YERİNDE NARGİLE SERVİSİ YAPILMAYACAK
Restoran, lokanta, kafe gibi yeme içme yerlerine girişte ateş ölçümü, HES kodu sorgulama, maske takma tedbirlerine devam edilecek. Masalar arası mesafe 1,5 metre olacak, aynı masada oturan kişi sayısı ise sınırlandırılmayacak.
Nargile salonu ve nargile kafeler kapalı olacak, konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak.
Etkinliklere, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecek.
NİKAH VE DÜĞÜNLERDE KATILIMCI SAYISI SINIRLANMAYACAK
Nikah ve düğünlerde, kapalı yerlerde uygulanan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı devam edecek, katılımcı sayısı sınırlanmayacak.
Nikah ve düğünlerde yiyecek ve içecek ikramı 15 Haziran'dan itibaren yapılabiliyordu. Bu uygulamaya devam edilecek ancak yeni dönemde bu etkinlikler sırasında canlı müzik dahil müzik yayınına saat 24.00'e kadar izin verilecek.
Piknik ve mesire alanlarında metrekareye 4 kişi düşecek şekilde ziyaretçi planlaması yapılacak. Piknik alanlarında bulunan masaların arasında en az 3 metre mesafe bulundurulacak.
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