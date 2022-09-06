"Popçular oportünist bir müzik türünün canlıları"

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Aslı Şafak, birbirinden değerli konukları ve ufuk açan sohbetiyle 4 sezondur olduğu gibi 5. sezonunda da yapılmayanı yapıyor, sorulmayanı soruyor, konuşulmayanı konuşuyor ve olaylara bambaşka bir perspektiften bakıyor...

Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği ekranların vazgeçilmez programı "Aslı Şafak'la İşin Aslı"nın yeni sezon ilk programına rap'in önde gelen isimlerinden Norm Ender konuk oldu. Ender, hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

"POPÇULAR HEP GÜÇLÜNÜN YANINDADIR"

37 yaşındaki rapçi, Şafak'ın "Bu popçuların sizin alana el atmaları, kaymağını yemeye çalışmaları hakkında ne düşünüyorsun?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

Var. Ama popçuların ekosistemi bu. Pop yapmalarının özelliği bu. Yapmış oldukları işte oportünist bir müzik türünün canlıları oldukları için, hangi şey daha averajlı ise, başka hangi konu olursa olsun, siyaseten de hep güçlünün yanındadır, hep daha fazla para kazandıracak şeyin yanındadır. Çünkü onların ekosisteminde yaşayabilmek için bunu yapmalısın. Başka türlüsü imkansız. Bizim egemen olduğumuzu gördüler, gençliğin rap dinlediğini gördüler onlar da ellerindeki malzemeyi o tarafa uydurmaya çalışıyorlar.

Aslı Şafak, Norm Ender'e "Siz nereye kayboldunuz 2 yılda. Ortada çok görünmediniz, nereye gittiniz?" sorusunu yöneltti. Müzikten uzak kaldığı o dönemde3 anneannesiyle ilgilendiğini ifade eden Ender, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

2011'den 2017'e kadar 6 senelik bir dönemde bir şey yapmadım. Bir yere kaybolmadım. Boksörler için derler ya, en iyi yumruğu atabilmek için bir adım geriye çekilirsiniz. Ben izledim, izleyici oldum. Açıkça söyleyeyim; anneannemi çok severim. Annem çalışan bir kadın olduğu için ben anneannem ve dedemle büyüdüm. Anneannemin rahatsızlığı vardı, biz bakıyorduk, tekrar benim çocukluğumda olduğu gibi bir aradaydık. O dönem zamanın geri getiremeyeceği şeyler ilgilenmek istedim, anneannemle ilgilenmek istedim. Kaybını geri getiremiyorsun çünkü, anneannem vefat etti. O dönem, onunla çocukluğumda olduğu gibi... Nasıl çocukluğumda o bana yardım ediyordu, ben de ona yardım etmek istedim son zamanlarında... O dönem de o döneme giriyor. Ama bunları çok fazla anlatmak istemiyorum, özele giriyorum. O dönem ailemle vakit geçirdim, şarkıları sonrasında telafi edebilirim belki ama anneannemle geçireceğim zamanı asla telafi edemem.

"MEKANIN SAHİBİ GERİ GELDİ' HERKESİN SLOGANI OLDU"

Norm Ender, "Mekanın Sahibi" şarkısıyla ilgili de yorum yaptı. YouTube'da 218 milyon dinlenen şarkısı hakkında "Herkes sevdi, paylaştı, kimi çok sevdi, kimi eleştirdi. Kamuoyu oluştu, ülkeye kadar gitti mesele. Herkesin sloganı oldu, hoşuma gitti tabii ki de. Dünya Aerobik Şampiyonası'nda benim şarkımı kullandılar mesela bizim birincilerimiz ve finalistlerimiz. Benden izin almadılar mesela bununla ilgili, gururlandım, bunun da peşine hiç düşmedim." ifadelerini kullandı.

"Aslı Şafak'la İşin Aslı", 5 Eylül Pazartesi gününden itibaren hafta için her gün saat 20:00'da Bloomberght'de...