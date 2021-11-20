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Norm Ender: Nerede kalmıştık? - Magazin haberleri

Norm Ender: Nerede kalmıştık?

Norm Ender, "Kediler Aslan Olmaz"ı yayınladı. Ünlü rapçi, yeni projesini, "Nerede kalmıştık?" ifadeleriyle Instagram hesabından duyurdu

20.11.2021 - 17:57 | Güncelleme: MÜZİK
HABERTURK.COM

  • Sözü ve müziği Norm Ender'e ait olan "Kediler Aslan Olmaz" adlı şarkının iddialı ve yenilikçi düzenlemesinde ise sanatçıya, müzik adamı Nurettin Çolak eşlik etti.

    Azınlığın sesini dünyaya duyurmayı hedefleyen rap müziğin öncüsü Norm Ender'in yeni şarkısının mix çalışmalarını Utku Ünsal üstlenirken masteringi ise Emre Kıral imzası taşıyor.

  • "Kediler Aslan Olmaz'ın klibini ise son dönemlerdeki güçlü işleriyle dikkat çeken genç yönetmen Elif Demiralp çekti.

    Norm Ender'in yeni projesi "Kediler Aslan Olmaz", tüm müzik platformlarında yerini aldı.

    "NEREDE KALMIŞTIK?"

    Ünlü rapçi, yeni projesini, "Nerede kalmıştık?" notuyla 1 milyondan fazla takipçisininin bulunduğu Instagram hesabından hayranlarıyla paylaşmayı da ihmal etmedi.

  • Pandemi sürecinde müziğe yoğunlaşan pek çok sanatçı, yeni şarkılarını ve albümlerini dinleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor. Kendilerini üretmeye adayan müzisyenler, melodilerini sevenlerine sunuyor. İşte sizin için seçtiklerimiz...

  • 'DURAMAM' KLİPLENDİ

    Şarkıcı ve aranjör Alişan Göksu, "Sakince" isimli ilk EP'sinde yer alan ve Bedük'le birlikte seslendirdikleri "Duramam" şarkısını kliplendirdi. 

    Alişan Göksu ve Bedük ortaklığında gerçekleşen "Duramam" şarkısı, insanın içindeki durmak istememe halini fakat bir yandan da içinde ona "Dur" diyen, engelleyen kalıpları ve sınırlarını hatırlatan duygu durumlarını dinleyiciye modern sound'la anlatıyor. Klipte ve şarkıda Mor ve Ötesi grubunun efsane şarkısı Cambaz'ın girişinde çalınan cümbüşü yine aynı ünlü müzisyen Ozan Tügen çaldı.

    Alişan Göksu'nun Bedük ortaklığı ile gerçekleştirdiği yeni klibi "Duramam", tüm platformlarda yayında!

  • 'ÖZGÜRLÜK PARKI'NDA MELİS İŞİTEN SÜRPRİZİ

    Mert Şenel'in yepyeni şarkısı "Özgürlük Parkı", yayımlandı. Şarkı, sanatçının birçok anısında rol alan, aynı zamanda Kadıköy'ün simgelerinden biri olan Özgürlük Parkı'nı konu alıyor.

    Özgürlük Parkı ve Caddebostan Sahili'nde gerçekleştirilen klip çekimlerinde Mert Şenel'e sevilen ünlü oyuncu Melis İşiten eşlik etti. Klibin yönetmen koltuğunda Les Lucens yer alırken, müzik prodüksiyonu EEI imzası taşıyor.

    Mert Şenel'in "Özgürlük Parkı" adlı şarkısı tüm dijital platformlarda!

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