Norm Ender: Nerede kalmıştık?

'ADAMLAR' SESSİZLİĞİNİ BOZDU

'Adamlar' grubu, uzun süren sessizliğin ardından kendine has yeni tavırlarıyla müzikseverlerle buluşuyor. Albümün ilk bölümü olan ve dört şarkıdan oluşan yeni EP'leri "Harekete Kimse Mâni Olamaz. Part1" yayında. Söz ve müzikleri Tolga Akdoğan'a ait olan şarkıların düzenlemesinde yine Tolga Akdoğan ile Emre Malikler ve Gürhan Öğütücü imzası bulunuyor.

"Kendini yenileyerek dönüşmek bu hayatın bitmeyen yolculuğu." şeklinde özetledikleri dört şarkıdan oluşan EP, dinleyicileri 'Adamlar'ın müziğinde yeni keşiflere çıkarıyor.