Ünlü rapçi, söz konusu haberleri sosyal medya hesabı üzerinden yalanladı. İşte Ender'in o açıklaması:

Ünlü rapçi, trafik kazası yaptığı ve hastaneye kaldırıldığı haberleri hakkında, "Menajerim Derya kaza geçirmişti 6 gün önce, ben değil. Yalan haberimiz bile bahtsız çıkıyor. Cem Yılmaz'a gelince uçak aldı, bize gelince kaza yaptı. İyiyim dostlar merak etmeyin, kaza falan yok" mesajını paylaştı.