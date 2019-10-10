Norm Ender'den Barış Pınarı Harekatı mesajı olay oldu - Magazin haberleri

Norm Ender Twitter hesabından, "Barış Pınarı Harekatı'nda yiğitlerimize başarılar, ailelerine metanet dilerim. Ordumuz yürüdüğü zaman hemen savaşa hayır yazanlar, keşke terör örgütleri eylem yaparken, emperyalistler ülkemizi tehdit ederken böyle duyarlar gösterebilse! Biz savaşı değil, ülkemizi seviyoruz!" mesajını paylaştı.

Norm Ender'in mesajı Twitter'da büyük yankı uyandırdı ve 10 binden fazla retweet, yaklaşık 90 bin de beğeni aldı.