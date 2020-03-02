27 Şubat'ta İdlib'de Esed rejiminin, Türk askerlerine saldırması ve akabinde verdiğimiz 34 şehidin ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı‘na Norm Ender'den de destek geldi.

Ünlü rapçi, "Biz savaşmayı sevmiyoruz dedik, bilmiyoruz demedik ki!" sözleriyle Mehmetçik'in yanında olduğunu belirtti.