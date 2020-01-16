16 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni transferi İsveçli Kristoffer Nordfeldt, ayaklarına hakim ve atletik bir kaleci olduğunu söyledi.
Başkent ekibinin yeni kalecisi Nordfeldt, ilk röportajını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde AA muhabirine verdi.
Son olarak İngiltere'nin Swansea City ekibinde forma giyen Nordfeldt, Gençlerbirliği'ne transferinin hızlı geliştiğini belirterek, "Bir anda oldu. Burada olduğum için çok mutluyum. Çok önemli bir kulübe geldiğimin farkındayım." dedi.
Nordfeldt, başkent ekibinde daha önce görev yapan İsveçli kaleciler Johan Dahlin ve Johannes Hopf ile transfer sürecinde görüşüp görüşmediğiyle ilgili "Transfer sırasında görüşmedim ama daha önce onlar burada oynarlarken sürekli konuşuyorduk. Burayla ilgili hep güzel şeyler anlatıyorlardı. Transferde bunun tabii ki biraz etkisi oldu." ifadelerini kullandı.
Türkiye ve kulüple ilgili ilk izlenimine ilişkin soruya "Mükemmel." yanıtını veren 30 yaşındaki kaleci, taraftarlara "Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Umarım, Gençlerbirliği'nin iyi bir yerde ligi tamamlamasını sağlarız." mesajı gönderdi.
Gençlerbirliği'ne gelmeden önce kulüple ilgili bilgiler aldığını dile getiren Nordfeldt, "Hoca değişikliğiyle takım ivme kazandı. Bu ivme devam edecektir. Ligin ikinci yarısında da bunu sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
"GENEL OLARAK ÖZELLİKLERİM İYİ"
Nordfeldt, her kalecinin geliştirmesi gereken yanlarının bulunduğunu ifade ederek, "Genel olarak özelliklerimin iyi olduğunu düşünüyorum. Ayaklarımın iyi olduğunu düşünüyorum. Atletik bir kaleciyim." diye konuştu.
Kalede yaşanacak rekabete ilişkin Nordfeldt, "Öncelikle sezonun ilk yarısından daha iyi bir yerde ligi bitirmek için çalışmamız gerekiyor. Diğer kaleci arkadaşlarla henüz daha antrenman yapmadım, durumlarını bilmiyorum ama takımdaki bütün kaleci arkadaşlara saygım var. Tabii ki rekabete hazırım." değerlendirmesinde bulundu.
Süper Ligi daha önce takip edip etmediğine yönelik soru üzerine Nordfeldt, şunları kaydetti:
"Burada oynayan arkadaşlarım vardı, onları sık sık izliyordum. Mattias'ı zaten daha önceden tanıyordum. Burada Felemenkçe konuşan oyuncular da var. Onlarla da iletişim kurmaya başladım, yavaş yavaş arkadaşlarımla tanışıyorum. Şu an her şey olumlu gözüküyor. Umarım birlikte başarılar elde ederiz."
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