Noodle hazırlamak sadece beş dakikanızı alan bir işlemdir. Bu yüzden üşeniyorsanız ya da çok açsanız ve hemen bir şeyler yemeniz gerekiyorsa noodle alıp hazırlamak cazip gelecektir. Peki noodle kilo aldırır mı? Noodle kilo yapar mı, verdirir mi? Haydi gelin hep birlikte cevaplarına bakalım.

Noodlr Kilo Yapar mı? Kilo Verdirir mi?

Hazır paketler halinde satılan noodle hızlı ve kolay bir yapıma sahiptir. Yemesi de oldukça keyiflidir. Peki kilo alımına bir etkisi var mıdır?

Öncelikle şunu belirtelim: Kilo verme durumu tüketilen kalorinin harcanan enerjiden daha az olmasıyla gerçekleşir. Fakat ne yazık ki noodle yüksek bir kaloriye sahiptir. Bu sebeple de çok fazla enerji harcamayan biriyseniz, evet, noodle yemek size kilo aldırabilir. Ama tabi ki bir ya da iki kere yediğinizde hemen kilo alacak değilsiniz. Bazı insanlar bunu bir öğün olarak görüyor ve neredeyse her gün tüketmek istiyorlar. İşte bu zararlıdır!

Eğer belirli aralıklarla tüketirseniz noodle kilo aldırmaz. Sürekli tüketirseniz vücudunuzda yağ depolar ve kısa sürede kilo almanıza sebep olur.

Küçük bir not: Noodle yedikten hemen sonra bol su içerek kalori yakımınızı hızlandırabilirsiniz.

Noodle Kaç Kalori?

Noodle kalorisi yüksek mi? Noodle için birden fazla çeşit ve marka bulunuyor. Her bir markanın ve içeriğin kalori miktarı fazladır. Ama genel olarak şunu söyleyebiliriz: 100 gram noodle ortalama 350 kaloridir. Bu yüzden de ortalama olduğunu söylesek bile yine de tüketiminde aşırıya kaçmamanız gerekiyor.

Noodle Hakkında Daha Fazla Bilgi

Neden noodle bu kadar çok seviliyor? İçeriğinde neler var? Peki noodle kilo verdirir mi? Gelin hep birlikte bu sorunun cevabını inceleyelim.

Noodle, pirinç unundan hazırlanan hamurların uzun makarnaya dönüştürülmesidir.

Kırılgan bir yapısı vardır ve ısıtması çok kolaydır.

Fazla olmamak şartıyla belli aralıklarla tükettiğinizde bir zararı yoktur.

Eğer günde iki öğünde de noodle yiyorsanız kısa bir süre sonra göbek çevrenizde yağlanma görebilirsiniz.

Çok fazla çeşidi bulunuyor. Baharatlı sebzeli, acı çeşnili, soya soslu… Her birinin tadı da birbirinden güzeldir.

Örneğin köri soslu bir noodle yemek istiyorsunuz. Her 100 gramlık paketten alacağınız kalori 400’dür. Yani sadece bir kere yiyerek 400 kalori alacaksınız.

Peki uzmanlar noodle için hangi dezavantajlarından bahsediyor?

Çok tüketildiğinde aşırı yağlanmaya sebep olur.

Kolesterol oluşturur.

Bağırsakları tembelleştirir.

Eğer bağırsaklar yavaş çalışırsa da sisteminiz bozulur ve kilo alımı için hazır hale gelirsiniz.

Özellikle gece tüketmemeye çalışın.

Bunlara dikkat edin ve bir süre uygulayın.

Diyet Yapan Biri Noodle Yiyebilir mi?

Bir diğer merak edilen konu da diyet yaparken noodle yenilip yenilemeyeceğidir. Aslında uzmanlar bu saydığımız sebeplerden dolayı diyette noodle yenmesini önermezler. Çok kalorilidir ve bir süre sonra alışkanlık haline dönüşebilir.

Bu gibi durumlara önlem olması amacıyla noodle tüketmeyin. Özellikle de diyet yapıyorsanız. Ayrıca normal zamanda bile noodle tüketiminizi sınırlamanız gerekiyor. Çünkü kısa bir sürede bütün organlarınıza zarar verebilir ve aynı zamanda belli bölgelerde de yağlanma oluşturur. Eğer bu sorunlarla uğraşmak istemiyorsanız o zaman sizlere verdiğimiz tavsiyelere dikkat etmeye çalışın.