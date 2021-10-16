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Tarım ve Orman Bakanlığı “Nohut”, “Sülfürik Asit” ve “Saf Amonyak” ihracatının yakından takip edilebilmesi için “0713.20 GTP’li Nohut (Garbanzos)”, “2807.00 GTP’li Sülfürik asit; oleum” ve “2814.10 GTP’li Saf Amonyak” ihracında kayıt uygulaması getirdi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Bilindiği üzere, 12/10/2021 tarihli Tebliğ değişikliği ile tarım sektöründe bitkisel üretimimizin olumsuz etkilenmesinin önlenmesi, yurt içi talep durumu ve ihracata yönelik gereken önlemlerin zamanında alınabilmesini teminen “Gümrük Tarife Cetvelinin” 31. Faslında yer alan kimyasal gübrelerin tamamı için kayıt uygulaması getirilmişti.

Anılan uygulamayı müteakip Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan istişareler neticesinde, kimyasal gübrelerin hammaddelerinden olan “sülfürik asit ve amonyağın” ihracatının da yakından takip edilmesinin, kimyasal gübre arz güvenliği, yurt içi talep durumu ve ihracata yönelik gereken önlemlerin zamanında alınabilmesine fayda sağlayacağı değerlendirilmiştir.

Diğer taraftan, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler neticesinde; son dönemde yaşanan kuraklık, verim ve kalite sorunları karşısında dış ticaret politikamız ışığında yurt içi arz/yurt dışı talep dengesi ve fiyat istikrarının korunması noktasında nohut ihracatında gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasına yönelik olarak ihracatın yakından takibine ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak bugün yayımlanan Tebliğ değişikliği ile gerekli önlemlerin ivedilikle alınabilmesi amacıyla “Nohut”, “Sülfürik Asit” ve “Saf Amonyak” ihracatının yakından takip edilebilmesi için “0713.20 GTP’li Nohut (Garbanzos)”, “2807.00 GTP’li Sülfürik asit; oleum” ve “2814.10 GTP’li Saf Amonyak” ihracında kayıt uygulaması getirilmiştir.