Noel Baba Kuş Cenneti'ne kuş akını

Çayağzı Limanı Yolu ile Andriake Antik Kenti arasında kalan, Akdeniz Bölgesi'ndeki en önemli sulak alanlardan biri olan 1000 hektarlık bölge, 1989 yılında Demre Belediyesi tarafından 'kuş cenneti' ilan edildi.
DHA'nın haberine göre kükürtlü ve soğuk suyu olan alanda 150 kuş türünün yaşadığı tespit edildi. Özellikle karabatak, çeşitli yaban ördek türleri, meke, balıkçıllar alanda yaşayan kuşların başlıcaları olurken, bu alanda 61 kuş türü de üreme yapıyor. Kuş sayısının her geçen yıl arttığı cennette, şu anda sazlıklar arasında yaşamını sürdüren milyonlarca kuş bulunuyor.
Demre halkı, turizmciler, yatçılar alanın doğal bekçileri. Bu sulak alan, son yıllarda Demre turizmi için çok önemli bir yer tutuyor. Özellikle kuş fotoğrafçıları ve kuş gözlemcileri için son yıllarda cazibe merkezi olan Kuş Cenneti, bu yıl pandemi nedeniyle sakin bir dönem geçiriyor.
Arada bir gelen kuş fotoğrafçılarının dışında cennetteki kuşlar sessizliğin tadını çıkarıyor. Andriake Antik Kenti'yle iç içe olan Kuş Cenneti'nde, doğayla tarih birleşiyor.
Son 5 yıldır alana farklı bir tür olarak flamingolar da gelmeye başladı. Hava sıcaklığının düşmesi, iç bölgelerde kar yağışının başlamasının ardından alandaki kuş türü ve kuş sayısının artması bekleniyor. Özellikle alanda yaşamını sürdüren kuş gruplarının ve alanda kısa süre konaklayan veya alan üstünden geçen göçmen kuşların görüntüsü, alana ayrı bir güzellik katıyor.
Turizmci Murat Dal, "Demre Kuş Cenneti'nde bulunan kuşlar, ülkemizin ve Demre'mizin çok önemli bir turizm zenginliğidir. 50 gram, 100 gram eti için vurmayalım. Hep birlikte el ele bunları koruyalım" dedi.
Gökhan Gümrü de, "Bu Kuş Cenneti, Demre'miz için büyük bir zenginlik. Burada değişik türde on binlerce kuş yaşıyor. Bize düşen görev, buradaki güzelliği korumak, gelecek kuşaklara taşımak" diye konuştu.
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