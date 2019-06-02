Noterlerde bayram mesaisi

02 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin ülke genelinde hafta sonları nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında, merkez Akdeniz ilçesi Uray Caddesi'ndeki Mersin 3. Noterliği, bayram öncesi saat 10.00 itibariyle vatandaşlara kapılarını açtı.
Noterin önünde sabahın erken saatlerinden itibaren kuyruk oluşturan vatandaşlar, mesainin başlamasıyla işlemlerini yaptırdı.
Vatandaşlar, çoğunlukla araba ve motosiklet devri için işlem yaparken, noterin açıldığı ilk 1 saatte yaklaşık 200 kişi işlem gerçekleştirmek için sıra aldı.
Mersin 3. Noter Başkatibi Asuman Erdoğan Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nöbetçi noter uygulamasının 6 Nisan 2019'da hayata geçirildiğini anımsatarak, uygulama kapsamında ikinci nöbetlerini tuttuklarını söyledi.
Bayram öncesi noterlerde yoğunluk yaşandığını anlatan Acar, "Geçen hafta cumartesi günü nöbetçiydik, oldukça yoğundu. Ancak bu sefer bayram öncesi daha çok yoğunluk var. Uygulama büyük bir ihtiyacı karşıladı. Bizler de bu kadar talep göreceğini bilmiyorduk. Vatandaşlara hizmet vermeye çalışıyoruz." dedi.
Acar, vatandaşların, noterliklerin kapılarında ve Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinde, kentlerdeki nöbetçi noterleri görebildiğini dile getirdi.
VATANDAŞ MEMNUN
Noterde işlem yaptıran Süleyman Gül, araba devri için geldiğini belirterek, "Bayramdan önce arabamız yoktu, aldık. Bayramda arabamız olsun istedik." diye konuştu.
İsmail Başar da uygulamadan memnun kaldıklarını vurgulayarak, bayramı arabasız geçirmedikleri için mutlu olduklarını söyledi.
Hasan Hüseyin Şahin ise çok sayıda kişi gibi araba devri için nöbetçi notere geldiğini aktararak "Uygulama dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Noterlerin hafta sonlarında açık olmasından dolayı memnunuz. Araba aldık, bayramda memleketimiz Kayseri'ye gideceğiz." ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!