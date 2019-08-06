Nobel ödüllü yazar hayatını kaybetti!

Daha önce Nobel ve Pulitzer ödülleri kazanan yazar Toni Morrison 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Morrison'un yayıncısı Alfred A. Knopf adına açıklama yapan bir sözcü Morrison'un ölümünü duyurdu ancak ölüm nedenine ilişkin bir bilgi verilmedi.

Morrison, Türkçe olarak da basılan 'En Mavi Göz' ve 'Sevilen' gibi kitaplarıyla biliniyordu.