HABERTURK.COM

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından bu yıl 30’uncusu gerçekleştirilecek olan Kalite Kongresi, iş, bilim, akademi, sanat dünyasının önde gelen temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek.

Pandemi kapsamında alınan önlemler çerçevesince bu sene de online olarak gerçekleştirilecek olan kongre, 16-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Kongrede; tüm dünya genelindeki yönetim çevrelerinin hissedar kapitalizminden paydaş kapitalizmine geçiş sürecinde yaşadığı dönüşümün yarattığı riskler ve fırsatlar ele alınacak. İklimden demokrasiye, eğitimden sağlığa, çevreden hukuk düzenine kadar pek çok alanda yaşanan sorunların birbirleri ile bağlantılı olduğu gerçeğinden yola çıkılan kongrede; paydaş kapitalizmi kavramının yarattığı yeni iş yapma biçimleri ve tüm bu süreçlerin Türkiye’ye getirdiği jeo-ekonomik avantajlar mercek altına alınacak.

KRUGMAN DA KATILIMCILAR ARASINDA

Kongrenin bu yılki konuğu ise Nobel ödüllü, ABD’li ekonomi profesörü Paul Krugman. 1953 doğumlu Paul Krugman, dünyanın en tanınmış ve en beğenilen ekonomistleri arasında yer alıyor. 2000’li yıllardan bu yana kaleme aldığı köşe yazıları ve küresel krize yönelik yaptığı doğru tahminlerle dikkatleri çeken Krugman’ın New York Times’daki köşesinde Türkiye ile ilgili yazılar da kaleme aldığı biliniyor. Ayrıca Krugman’ın dünya ekonomisini etkileyen önde gelen konular hakkındaki konuşmaları yakından takip ediliyor. New York Şehir Üniversitesi (CUNY) Graduate Center Ekonomi alanında ordinaryüs profesör, Stone Center on Socio-Economic Inequality Center’da kıdemli öğretim üyesi ve Luxembourg Income Study’de (LIS) kıdemli bilim insanı olarak çalışmalar yürüten Krugman, daha önce de Princeton Üniversitesi’nde ekonomi profesörü olarak görev aldı.