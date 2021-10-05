Nobel Fizik Ödülü'nün sahipleri açıklandı. İtalyan bilim insanlarından biri olan Giorgio Parisi de ödüllerden birinin sahibi oldu. İşte Giorgio Parisi ile ilgili bilgiler...

GIORGIO PARISI KİMDİR?

Giorgio Parisi, araştırmaları kuantum alan teorisi, istatistiksel mekanik ve karmaşık sistemlere odaklanan bir İtalyan teorik fizikçidir

73 yaşında olan ve İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaya gelen Parisi, 2021 yılında Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı.

GIORGIO PARISI'YE NOBEL KAZANDIRAN ÇALIŞMASI NEDİR?

Nobel Fizik Ödülü bu yıl, karmaşık fiziksel sistemleri anlamada çığır açan katkıları için Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann ve Giorgio Parisi'ye verildi.

Bu yılki ödül 3 bilim insanı arasında paylaşıldı. Ödülün yarısı Syukuro Manabe ve Klaus Hasselmann’a verilirken ödülün diğer yarısı ise Giorgio Parisi'ye verildi.

Manabe'nin çalışmalarında atmosferdeki karbondioksitin Dünya'nın yüzeyindeki sıcaklığı nasıl artırdığını ortaya çıkardığı ifade edildi. Çalışmalarının şu an kullanılan iklim modellerinin temeli olduğu belirtildi.

Ödülün bir diğer kazananı Parisi için ise, "Düzensiz karmaşık materyaller arasında gizli bir düzen keşfetti. Onun keşfi, karmaşık sistemler teorisine büyük katkılarda bulundu. Bu keşif sayesinde sadece fizikte değil, matematik, biyoloji, nörobilim ve makine öğrenimi gibi alanlarda birçok şeyi öğrenmemizi sağladı" ifadeleri kullanıldı.