Nobel Barış Ödülü'nü kim kazandı?

15 Ağustos 1976 doğumlu Etiyopyalı siyasetçi olan ve 2 Nisan 2018 tarihinden bu yana başbakanlık makamında bulunan Abiy Ahmed Ali Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

Abiy Ahmed Ali kimdir?

Abiy Ahmed Ali 15 Ağustos 1976 doğumlu Etiyopyalı siyasetçi. Abiy Ahmed Ali, Afrika ülkesi Etiyopya'da 2 Nisan 2018 tarihinden bu yana başbakanlık makamında bulunmaktakdır. 2008-2010 arasında Bilgi Ağı Güvenliği Ajansı başkanlığını yürüten Abiy, 2015 ile 2016 yılları arasında hükûmette yer alarak Bilim ve Teknoloji Bakanlığı görevini üstlenmiştir. Abiy 27 Mart 2018 tarihinden bu yana da Etiyopya Halk Devrimci Demokratik Cephesi'nin liderliğini yürütmektedir. Ülke genelinde yaşanan huzursuzluk ve gösteriler sonucu 11 Mart 2018 tarihinde istifa eden dönemin başbakanı Hailemariam Desalegn'nin ardından 2 Nisan 2018 tarihinde başbakanlık makamına getirilmiştir.