"Nlogo İstanbul"da 2. etap teslimleri başlıyor

Özyurtlar Holding açıklamasına göre, 310 bin metrekarelik alanda 7 blok halinde yükselen projenin 2. etabı, 1+1'den 3+1'e, 80 metrekare'den 175 metrekare büyüklüğe uzanan 900 daireden oluşuyor. Bin 800 daireden oluşan ilk etabı 2 yıl önce teslim edilen ve oturum başlayan Nlogo İstanbul'da, Türkiye'nin dev alışveriş ve yeme içme markalarını buluşturan, 87 dükkandan oluşan Cadde İstanbul da yer alıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alper Özyurt, "Nlogo İstanbul" ile İstanbul'un hızlı bir gelişim sürecinde olan Esenyurt'un gelişimine yön verdiklerini, bölgenin marka değerinin oluşmasına liderlik ettiklerini belirterek, "Projenin bin 800 daireden oluşan ilk etabının teslimlerini 2 yıl önce tamamlamış ve yatırımcılarımız tarafından büyük bir ilgiyle karşılaşmıştık. Bu bölümde oturum da başlamıştı. 900 daireden oluşan 2. etabımızın inşaat çalışmalarında, pandemiye rağmen hız kesmedik. 33. projemizde de yatırımcılarımızdan ciddi bir talep alıyoruz. Yatırımcılarımıza söz verdiğimiz tarihte teslimlere başlıyoruz. Aynı zamanda 3 blokta, 3'er adet, 3 katlı penthouse dairelerimizi de satışa sunmaya hazırlanıyoruz. Özel mimariye sahip olan bu dairelerimizin fiyatı 1 milyon dolar." ifadelerini kullandı.
Projede holding bünyesinde 24 ay vadelendirme fırsatı sunduklarını aktaran Özyurt, şunları kaydetti:
"Projemizin tüm etaplarında 1+1'den 3+1'e farklı tip ve büyüklüklerde daireler yer alıyor. Daire büyüklüklerimiz 80 metrekareden başlıyor, 175 metrekareye kadar çıkıyor. Daire fiyatlarımız 399 bin TL ile 875 bin TL arasında değişiyor. Projemizin 45. katta villa hayatı sunuyoruz. İçinde asansör bulunan, jakuzili ve manzaralı lüks penthouse daireleri 1 milyon dolar ile satışa sunacağız. Türkiye'nin dev alışveriş ve yeme içme markalarını buluşturduğu Cadde İstanbul bölümü için kiralama görüşmelerimiz sürüyor. Bu bölüme de Türkiye'nin dev alışveriş ve yeme içme markalarından talep alıyoruz."
- Farklı tip ve büyüklüklerde daireler
"Nlogo İstanbul"un 3. etabında da 1+1'den 3+1'e farklı tip ve büyüklüklerde daireler yer alıyor. 1+1 daireler 80 metrekare, 3+1 daireler ise 175 metrekare büyüklüğe sahip bulunuyor. Projede daire fiyatları ise 399 bin TL ile 875 bin TL arasında değişiyor. Mimar Cevat Çalıkoğlu imzası taşıyan proje, Türkiye'nin dev alışveriş ve yeme içme markalarını buluşturduğu Cadde İstanbul da yer alıyor.
"Nlogo İstanbul"un sosyal donatı alanlarıyla da yaşamın merkezinde konumlanıyor. Projenin sosyal donatı alanları arasında; çocuk oyun alanları, çocuk oyun odası, süs havuzları, rekreasyon alanları, yürüyüş parkurları, basketbol sahası, açık yüzme havuzu, kapalı yüzme havuzu, Türk hamamı, sauna, giyinme odaları, spor salonu, fitnesscenter, lobi-cafebar, sinema salonu yer alıyor. Merkezi konumda olan "Nlogo İstanbul"; Bauhaus'a, 5M Migros'a, Koçtaş Yapımarket'e, Marmarapark AVM'ye, ToriumAVM'ye, Real Hipermarket'e ve Akbatı AVM'ye 5 dakika, Atatürk Havalimanı'na 15 dakika mesafede.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!