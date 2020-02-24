24 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, uzun süreli sakatlıklarının ardından siyah-beyazlı ekipte ritmini yakaladığını ve takımına daha çok katkı yapacağına inandığını söyledi.
Beşiktaş'ın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan N'Koudou, Marsilya'da forma giydiği dönemdeki formunu yakalayıp yakalamayacağı konusunda, "Marsilya günlerinden bu tarafa uzun zaman geçti. Arada zor periyot geçirdim, oyun ritmi anlamında sürekli oynamadım. Burada onu yakalamaya başladım. Takıma yapabileceğim büyük katkılar var, bunun için çok çalışıyorum. Gol sayımı ve asistlerimi artırırsam zaten o katkı giderek yukarı doğru çıkacaktır." diye konuştu.
Siyah-beyazlı formayla görev aldığı her maçta en iyisini yapmaya çalıştığını kaydeden N'Koudou, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tabii ki de takıma katkı yapabileceğim birçok konu var. Sezon henüz bitmiş değil. Kalan maçlardaki galibiyetlerde ve alınabilecek puanlara büyük katkılar yapabilirim. Ofansif ve kenarda oynayan bir oyuncuyum. Skora katkı anlamında yapacağım daha çok iş var."
"FUTBOL GERÇEKTEN ÇOK ACIMASIZ"
Süper Lig'in 23. haftasında iyi oynamalarına rağmen Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıklarını ve galibiyeti kaçırdıklarını vurgulayan N'Koudou, "Gerçekten iyi futbol oynadık, takım halinde iyi performans gösterdik. Oynarken de büyük bir keyif aldık. Futbol gerçekten çok acımasız. Maçın son dakikasında bir gol yedik, 2 puan bıraktık. Samimiyetle söylüyorum; 2 gündür doğru dürüst uyumadım. Maçı tekrar tekrar izliyorum. Neleri yanlış yaptım, neleri başaramadık bunları anlamaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor maçıyla ilgili sorulması gereken konunun bu kadar iyi oynamalarına rağmen neden kazanamadıkları yönünde olduğunu anlatan N'Koudou, "Buradan çıkarabileceğimiz pozitif noktaları çıkarıp devam etmemiz gerekiyor. Önümüzde çok önemli Alanyaspor maçı var ve bu maçı kazanarak bir şekilde yarışa tutunmamız, yarışın içinde kalmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Ligde şu aşamada uzun hedefler koyacak pozisyonda olmadıklarına dikkati çeken N'Koudou, "İlk iş Alanya maçını kazanmak olacak. Umutları taze tutabilmemiz için, yukarıda kalabilmemiz için mutlaka kazanmamız ve adım adım ilerlememiz gerekiyor." diye konuştu.
"MAÇ KAZANMAK İÇİN GOL ATMALISINIZ"
Takımdaki olumsuz değerlendirebileceği durumun ne olduğu yönündeki soruyu yanıtlayan N'Koudou, şunları söyledi:
"Maç kazanmak için gol atmalısınız ve iyi bir takım savunması yapmalısınız. İyi takım savunması yapmadığınızda, her maç gol yediğinizde bu sefer sürekli geriye düşen, rakibi kovalaması gereken taraf pozisyonunda kalıyorsunuz. Bazen bu mental ve fiziksel olarak çok yorucu olabiliyor. Tabii ki oyunun üçüncü bölümünde yakaladığınız fırsatları gole çevirmeniz gerekiyor. Orada bitirici işleri doğru yapmanız lazım ama özellikle takım savunması anlamında daha sağlam olmalı, daha doğru durmalıyız ki bu pozisyona düşmeyelim."
Trabzonspor maçının hemen ilk dakikasında gol yediklerini anımsatan N'Koudou, "Bu sefer golü çıkarmak için çok büyük efor harcıyorsunuz. Daha derli toplu, takım savunması anlamında daha sağlam durursak bu zorluğu yaşamayız." yorumunu yaptı.
"SERGEN HOCANIN FARKLI BİR OYUN AKLI VAR"
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerine Sergen Yalçın'ın gelmesiyle takımda nelerin değiştiği sorusuna N'Koudou, şu yanıtı verdi:
"Saha içinde değişen birçok şey var. Saha içinde birlikteliği gösterme anlamında, takım halinde daha doğru işler yapıyoruz. Sergen hocanın oyun vizyonunu Abdullah hocayla kıyasladığımızda daha farklı. Sergen hoca Beşiktaş için çok büyük oyuncuydu. Yaşayan efsane olduğunu hepimiz biliyoruz. Sergen hocanın farklı bir oyun aklı var. Çok deneyimli, bu seviyede nelerin yapılması gerektiğini, bu seviyedeki oyuncu grubundan nelerin beklenebileceğini kendisi çok iyi biliyor. Bizi yönlendiremeye çalışıyor. Biz de bu fırsatı kullanıp tavsiyelerine kulak verip performansımızı pozitif noktalara taşımamız gerekiyor."
Sergen Yalçın'ın takımda son vuruşlarda sıkıntı olduğu yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine N'Koudou, "Her oyuncunun farklı karakteri, özelliği var. Bitirici işler anlamında eksik kaldığımız kesin. Bu kadar pozisyon yakaladığımız maçı kazanamadıysak, burada bize düşen bir pay var. Sorumluluğu almamız lazım. Daha çok çalışmalıyız. Umarım bunları birlikte kapatabiliriz." ifadelerini kullandı.
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