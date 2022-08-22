Nkoudou seriye bağladı

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş, Karagümrük’ü konuk ederken, siyah-beyazlı ekibin Fransız futbolcusu Kevin Nkoudou, Alanyaspor karşılaşmasının ardından Fatih Karagümrük ağlarını da boş geçmedi. Karşılaşmanın 34. dakikasında Salih Uçan’ın ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden başarılı futbolcu, yerden yaptığı vuruşla takımını 2-0 öne geçiren isim oldu.

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