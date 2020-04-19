Nizip'te belediye ekipleri dezenfekte çalışması yaptı - GAZİANTEP

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdüren Nizip Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kökmen Bulvarı üzerinde temizlik çalışması yaptı.Vakumlu araçların da kullanıldığı çalışmada, hem bulvar, hem de kaldırımlar sabun ve ilaçlı suyla temizlendi.Bu arada belediye ekiplerinin çalışmalarını balkonlarından izleyen vatandaşlar, ekiplere alkışlarla destek verdi.