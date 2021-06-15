'Niyetler' açılıyor

Akbank Sanat ve Açık Diyalog İstanbul iş birliğiyle düzenlenen 'Çağdaş Sanat ve Küratörlük' 2019 - 2020 sezonu seminer programı tamamlandı. Akbank Sanat Galerisi, seminer programına dair bilgi, programdan mezun olan ve jüri üyeleri tarafından sergilenmeye uygun bulunan katılımcıların projelerinin toplu dokümantasyon sergisi gerçekleştirilecek. Zemin katta ise, her bir katılımcıya sergi süresince kısa süreli küratörlük tecrübesi sağlamak için 'Deneyim Alanı' imkanı sunulacak. Bu süre içinde katılımcılar, sergi projelerinin izleyicilerce en iyi şekilde anlaşılmasını sağlayacak performans, enstalasyon, sanatçı sohbetleri ve panel benzeri etkinlikleri sergileyebilecekler.
Tüm bunlara ek olarak sergi kapsamında kurulan çevrimiçi platformda ise canlı yayınlar ve küratörlerin çalışma süreçlerine ilişkin video ve fotoğraf çekimlerinin yer alması da planlanıyor.
Küratörlük konusunda uluslararası düzeyde bir program oluşturmak ve bu alanda, hem teorik hem de uygulama bakımından sergi kurgulama ve ideolojik çerçevesi ile ilgili prestijli bir eğitim platformu oluşturmak amacıyla başlatılan 'Çağdaş Sanat ve Küratörlük' seminer programı Billur Tansel'in koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Eğitici, uygulama esaslı ve araştırma odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirilen programda bugüne kadar; bienaller, galeriler, müzeler ve sanat fuarları ile ilgili örnek vaka çalışmalarına da yer verildi.
7 ay boyunca teorik ve uygulamalı çalışmaların gerçekleştirildiği bu program kapsamında küratörlük nedir, küratör kimdir, küratörlüğün kısa tarihçesi, sanat kuramları, çağdaş sanat tarihine bir bakış, estetik, sanat ve globalizasyon, kültür politikaları, araştırma ve küratöryel kavramın belirlenmesi, arşivleme ve arşiv kullanımı, sergileme kurgusuna giriş, küratöryel stratejiler, farklı sergi modellerinin analizi (müzeler, galeriler, serbest alanlar, bienaller),küratöryel metin nasıl yazılır, güncel sanat okumaları, küratörlüğe yenilikçi yaklaşımlar, örnek vaka analizleri, sanat ve aktivizm, izleyici geliştirme, yaratıcılık ve yeni arayışlar, küratöryel uygulamalar, sergi yönetimi, projenin lojistik planlaması (gümrük, eser nakli, eserlerin korunması ve muhafazası, sigorta, bütçelendirme, sponsor bulma),küratöryel problemler, sanat telif hakları, ve baştan sona bir sergi projesi kurgulama konularında seminerler düzenlendi.
Çağdaş Sanat ve Küratörlük
Seminer Programı koordinatörü: Billur Tansel
Çağdaş Sanat ve Küratörlük
Seminer Programı Danışma Kurulu: Melih Görgün – Mahir Namur
Projelerin Sergilenme Programı
* Burak Mert Çiloğlugil
Bunu Hak Ettik... 22 - 25 Haziran 2021
* Ande Ömeroğlu
Plastik Güç... 25 - 29 Haziran 2021
* Başak Gürbüz Bilsel
Haddini Aşmak... 29 Haziran - 2 Temmuz 2021
* Gökçe Özdem
Recall... 2 - 6 Temmuz 2021
* Koray Tokdemir
Belirsizlik... 6 - 9 Temmuz 2021
* Diren Anıl Demir
Mücadelenin Estetiği... 9 - 13 Temmuz 2021
* Filiz Ağdemir
Re - Body... 13 - 14 - 26 - 27 Temmuz 2021
* Gül Demirdağ
Tabu: Tabuların Görünmez Hegemonyası... 27 - 30 Temmuz 2021
* Jale Öner
Tek Zeminli Uyumsuz İttifak... 30 Temmuz - 3 Ağustos 2021
* Jorela Karriqi
Pay... 3 - 6 Ağustos 2021
* Özlem Özyurt
Oyuncak Yetimhanesi Bir Geçiş Deneyimi Hikâyesi... 6 - 10 Ağustos 2021
* Özlem Vargün
Antroposentrik Kirlilik... 10 - 13 Ağustos 2021
* Suzan Kahraman
Gelenekten Esinlenilmiş... 13 - 16 Ağustos 2021
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