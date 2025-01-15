Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        50
        Fenerbahçe
        FB
        42
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        36
        Göztepe
        GÖZ
        31
        ikas Eyüpspor
        EYP
        30
        Beşiktaş
        BJK
        30
        Rams Başakşehir
        İBFK
        26
        Gaziantep FK
        GFK
        25
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        24
        Trabzonspor
        TS
        22
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        21
        Net Global Sivasspor
        SVS
        20
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Bellona Kayserispor
        KYS
        16
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        15
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        9
        Adana Demirspor
        ADS
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Niyazi Yelkencioğlu: Sponsorlukta 70 milyon doları geçtik - Galatasaray Haberleri

        Niyazi Yelkencioğlu: Sponsorlukta 70 milyon doları geçtik

        Galatasaray, NGN ile futbol A takımı çorap sponsorluğu anlaşması imzalandı. İmza töreninde konuşan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, "En son koltuk altına bir sponsorluk almıştık. Sponsorlukta 70 milyon doları geçtik. Bu da tarihimizde bir rekor" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:15 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sponsorlukta 70 milyon doları geçtik"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Kulübü ile teknoloji firması NGN arasında futbol A takımı çorap sponsorluğu anlaşması imzalandı.

        RAMS Park'taki imza törenine Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, NGN Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edil ile Pazarlama Direktörü İrem Yiğit katıldı.

        Niyazi Yelkencioğlu, NGN markasının bu sezon için Galatasaray'a sponsor olduğunu belirterek "Kendileri, yerli teknoloji gücüyle fark yaratmaya devam ediyor. Rekabet ettiğimiz bütün branşlarda Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Avrupa'da ve ülkede büyük başarılar için mücadele ediyoruz. Bu mücadelede sponsorların desteği çok önemli. Gelecek sezonlarda bu desteğin devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

        REKLAM

        "SPONSORLIKTA 70 MİLYON DOLARI GEÇTİK"

        Anlaşmayla bir ilke imza attıklarını belirten Yelkencioğlu, "En son koltuk altına bir sponsorluk almıştık. Sponsorlukta 70 milyon doları geçtik. Bu da tarihimizde bir rekor. Sürekli üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Bu anlaşmadan yaklaşık 15 milyon lira civarında rakam alacağız. Formamızda yer kalmadı. Başka sponsorları bekliyoruz. Başka branşlarımız var. Onlar da bizim için çok kıymetli. Onlara da sponsorluk gelecektir." diye konuştu.

        Transfer konusuna da değinen Yelkencioğlu, "Arkadaşlarımız, hocayla beraber transfer çalışması yapıyorlar. Bu sponsorluklar gelse de gelmese de transfer yapacağız. Takımımıza katkı yapacak oyuncular gelecektir. Sponsorluklar artarsa, alacağımız oyuncuların kalitesi de artar. Galatasaray'ı layık olduğu yere getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Nihat Kırmızı, NGN firmasının ülkeye büyük katkı sağladığını vurgulayarak, "NGN, ülkemizde bir veri barındırma hizmeti vererek, dövizlerin içeride kalmasını sağladı. Kendileri çok büyük hizmet veriyorlar. Galatasaray'a verdikleri destek devam edecek. Bu iş birliği büyüyerek devam edecek." dedi.

        Sinem Edil ise büyük bir iş birliğine imza attıklarını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Teknoloji sektöründe imza projelere değer katan lider bir şirketiz. Galatasaray Kulübü de spordaki başarısıyla adını tarihe adını altın harfle yazdırmış bir lider. Biz de teknoloji lideri olarak bu iş birliğinden memnunuz. NGN, veri merkezi ve bulut alanındaki yatırımlarıyla ülkemizde 5 milyar liranın üzerinde yatırım yaptı. Bu yatırımlarla ülkenin ve dünyanın önde gelen şirketlerine teknoloji hizmeti sağlıyoruz. NGN olarak spora yatırım yapmaya devam edeceğiz. Galatasaray'ın liderliği ile NGN'in liderliğinin çok güzel bir sinerji oluşturacağına inanıyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kahvaltı sonrası vahşet! Aynı aileden 3 kişi boğazı kesilerek öldürüldü!
        Kahvaltı sonrası vahşet! Aynı aileden 3 kişi boğazı kesilerek öldürüldü!
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        İkinci Trump döneminde neler yaşanacak?
        İkinci Trump döneminde neler yaşanacak?
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        "Çocuk yapacağıma sörf yaparım"
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Fenerbahçe kafasını kullanıyor!
        Fenerbahçe kafasını kullanıyor!
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        Habertürk Anasayfa