Niyazi Yelkencioğlu: Sponsorlukta 70 milyon doları geçtik

Galatasaray Kulübü ile teknoloji firması NGN arasında futbol A takımı çorap sponsorluğu anlaşması imzalandı.

RAMS Park'taki imza törenine Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, NGN Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edil ile Pazarlama Direktörü İrem Yiğit katıldı.

Niyazi Yelkencioğlu, NGN markasının bu sezon için Galatasaray'a sponsor olduğunu belirterek "Kendileri, yerli teknoloji gücüyle fark yaratmaya devam ediyor. Rekabet ettiğimiz bütün branşlarda Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Avrupa'da ve ülkede büyük başarılar için mücadele ediyoruz. Bu mücadelede sponsorların desteği çok önemli. Gelecek sezonlarda bu desteğin devam edeceğini düşünüyorum." dedi.

"SPONSORLIKTA 70 MİLYON DOLARI GEÇTİK"

Anlaşmayla bir ilke imza attıklarını belirten Yelkencioğlu, "En son koltuk altına bir sponsorluk almıştık. Sponsorlukta 70 milyon doları geçtik. Bu da tarihimizde bir rekor. Sürekli üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Bu anlaşmadan yaklaşık 15 milyon lira civarında rakam alacağız. Formamızda yer kalmadı. Başka sponsorları bekliyoruz. Başka branşlarımız var. Onlar da bizim için çok kıymetli. Onlara da sponsorluk gelecektir." diye konuştu.

Transfer konusuna da değinen Yelkencioğlu, "Arkadaşlarımız, hocayla beraber transfer çalışması yapıyorlar. Bu sponsorluklar gelse de gelmese de transfer yapacağız. Takımımıza katkı yapacak oyuncular gelecektir. Sponsorluklar artarsa, alacağımız oyuncuların kalitesi de artar. Galatasaray'ı layık olduğu yere getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Nihat Kırmızı, NGN firmasının ülkeye büyük katkı sağladığını vurgulayarak, "NGN, ülkemizde bir veri barındırma hizmeti vererek, dövizlerin içeride kalmasını sağladı. Kendileri çok büyük hizmet veriyorlar. Galatasaray'a verdikleri destek devam edecek. Bu iş birliği büyüyerek devam edecek." dedi.

Sinem Edil ise büyük bir iş birliğine imza attıklarını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Teknoloji sektöründe imza projelere değer katan lider bir şirketiz. Galatasaray Kulübü de spordaki başarısıyla adını tarihe adını altın harfle yazdırmış bir lider. Biz de teknoloji lideri olarak bu iş birliğinden memnunuz. NGN, veri merkezi ve bulut alanındaki yatırımlarıyla ülkemizde 5 milyar liranın üzerinde yatırım yaptı. Bu yatırımlarla ülkenin ve dünyanın önde gelen şirketlerine teknoloji hizmeti sağlıyoruz. NGN olarak spora yatırım yapmaya devam edeceğiz. Galatasaray'ın liderliği ile NGN'in liderliğinin çok güzel bir sinerji oluşturacağına inanıyorum."