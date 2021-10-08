Niyazi Gül Dörtnala filminin yapımcılığını BKM Film, yönetmenliğini Hakan Algün üstleniyor. İşte Senaryosu Vedat Özdemiroğlu, Öğünç Ersöz, Cihan Ceylan, Ata Demirer tarafından kaleme alınan Niyazi Gül Dört Nala filmi oyuncu kadrosu ve konusu...

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA OYUNCULARI KİM?

Ata Demirer - Niyazi Gül

Demet Akbağ - Sultan

Şebnem Bozoklu - Hediye

Levent Ülgen - Rıza

Ayşenil Şamlıoğlu - Naciye

Kevork Malikyan - Süleyman

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ KONUSU NE, NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri İzmir Seferihisar ve İstanbul'da gerçekleştirilen Niyazi Gül Dörtnala filminin konusu şöyle:

Profesör Veteriner Niyazi Gül, çocukluğundan bu yana hayvanlarla arası hep iyi olan, büyük-küçük baş fark etmez tüm hayvanların dilinden anlayan biraz sıradışı bir bilimadamıdır. İnsanların zevki için hayvanlara eziyet edilmesine, avcılığa, gerçek kürk tüketimine sonuna kadar karşıdır. Üniversitede dersleri hep eğlenceli geçen Niyazi Gül'ün bir de Hediye adında bir çalışanı vardır. Hediye hem Niyazi Gül'ün tüm işlerine koşturur hem de yıllarını verdiği gizli formülü bulması için deneylerine yardım eder. İzmir'de kendi halinde yaşayan Niyazi Gül'ün mütevazi hayatı Sultan Şahmerdan ve Rıza Kabakoz'un atlarını yarıştırma iddiası ile allak bullak olacaktır!