Nitelikli yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı - İSTANBUL

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2006 yılında Antalya'da meydana gelen nitelikli yağma suçundan hakkında 41 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 ayrı suçtan aranması bulunan Ahmet Sekanlı'yı (47) Esenyurt'ta yakaladı.Hükümlünün 2006 yılında Antalya'da birden fazla kişiyle silahlı tehdit, darp, gasp, hürriyeti tehdit suçları ile ruhsatsız tabanca bulundurmak ve 2009 yılında 20 bin liralık çek verdikleri M.R.D'yi darbederek çeki geri aldıkları suçlarını işlediği öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."