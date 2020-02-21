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Nissan Motor, 24 Şubat'tan sonra Hubei Eyaletindeki Xianyang ve Henan Eyaleti'ndeki Zhengzhou'daki fabrikalarını kapalı tutmaya devam edeceğini açıklarken, fabrikaların ne zaman yeniden açılacağını belirtmedi. Şirket 24 Şubat'ta bu fabrikalarda faaliyetlerine yeniden başlamayı planlıyordu.

Honda Motor, salgının başladığı Wuhan'da bulunan fabrikalardaki faaliyetlerinin 11 Mart'a kadar askıda kalacağını açıkladı.

Nissan e-posta ile yaptığı açıklamada erteleme kararının, şirketlerin 10 Mart'a kadar faaliyetlerini durdurmalarını isteyen hükümet yetkililerinin talimatı sonucunda alındığını belirtti. Nissan tedarikçilerindeki üretim sorunlarının da otomobil üretimini etkilediğini açıkladı.

Çin anakarasında 2,200'den fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs, küresel otomotiv tedarik zincirine zarar verdi, Çin'deki fabrikalarda üretimi durdurdu ve otomobil üreticilerinin her otomobil için gereken yaklaşık 30 bin parçayı tedarik etmekte zorlanmasına neden oldu.