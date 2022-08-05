HABERTURK.COM

Japon otomobil üreticisi Nissan, 'Intelligent Choice' isimli bir program başlattı. Bu kapsamda, ikinci el araçlarda garantili satın alma seçeneği sunuluyor.

Nissan’ın sertifikalı ikinci el araç markası olan 'Nissan Intelligent Choice''un, ikinci el araç satınalma deneyiminde marka güvencesi sağladığı belirtildi.



Nissan Intelligent Choice, 6 yaş veya 150 bin km sınırını geçmeyen tüm Nissan modelleri için geçerli olup, program kapsamına giren Nissan modellerinin, Nissan eğitimlerini tamamlamış ve alanında uzman teknisyenler tarafından '156 Nokta Kontrolü' yapılarak nihai tüketicilere sunulacağı kaydedildi.

Nissan ikinci el modellerinde üretici garantisinin sona ermesi durumunda ise 12 ay ya da 20 bin km için garanti hizmeti sağlanıyor ve yol yardım hizmetlerini de kapsayan 'Özel Asistanım Hizmetleri' sağlanıyor.

'EN ÖNEMLİ KRİTER GÜVEN'

Nissan Intelligent Choice programı ile ilgili konuşan Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, dünya çapındaki çip krizi ve tedarik problemlerinin etkisiyle ikinci el araç pazarında bir hareketlilik ve artışın söz konusu olduğuna değindi.

Ghanem, "Bununla birlikte, ikinci el pazarının en önemli kriteri ise güven. İşte Nissan kalitesi bu noktada devreye giriyor. Belirli bir yaş ve kilometre sınırında olan, ikinci el Nissan satın almak isteyen herkes için Nissan Türkiye yaptığı bu yatırım ile artık bu güveni temin ediyor. Önceliğimiz, ekspertizi Nissan uzmanları tarafından yapılan ikinci el Nissan araçlarımızı müşterilerimize memnuniyet ve güven ile sunmak olacak" dedi.