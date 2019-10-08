08 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Japon otomotiv üreticisi Nissan, bir süredir boş kalan CEO koltuğuna yeni bir isim atadı. Yapılan açıklamaya göre, şirketin Başkan Yardımcısı Makoto Uchida, Nissan'ın yeni CEO'su oldu.
Nissan'da son bir yıldır yaşanan yolsuzluk sürecinin ardından Uchida'nın göreve gelmesi farklı bir anlam taşıyor. Öyle ki, titiz iş ahlakı ve maliyet kontrolünü konularına odaklanan bir isim olarak bilinen Uchida, 1991 yılında Japonya'nın Kyoto kentinde yer alan Doshisha Üniversitesi'nden din bilimi bölümünden mezun oldu.
2003 yılında Nissan'a katılan Makoto Uchida, 2018 yılından bu yana şirketin Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Yönetim değişikliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Nissan Yönetim Kurulu Başkanı Yasushi Kimura, "Güçlü bir liderliğe ihtiyacımız var. Bu kapsamda, herkesin birbirini desteklediği grup liderliğinin daha şeffaf bir model olduğuna inanıyoruz. Uchida'nın şirketteki birlik ruhunu güçlendireceğini ve Nissan'ı yeniden canlandıracağını umuyoruz" dedi.
Japonya'nın en büyük ikinci otomotiv üreticisi, aldığı karar ile beklentileri de boşa çıkarmış oldu.
Öyle ki, bir süredir markanın Çin operasyonun eski sorumlusu Jun Seki'nin yeni CEO olacağı konuşuluyordu.
Öte yandan, Mitsubishi'nin üst düzey yöneticilerinden Ashwani Gupta Nissan'ın yeni COO'su olurken, Jun Seki ise Gupta'nın yardımcılığına atandı.
ESKİ CEO'NUN DAVASI DEVAM EDİYOR
Nissan'da yaklaşık bir yıldır sular durulmuyor. 2018'in son aylarında şirketin eski CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un Tokyo'da tutuklanması ile başlayan süreçte, Ghosn'dan sonra CEO olan Hiroto Saikawa'da geçtiğimiz ay görevinden istifa etmişti.
Carlos Ghosn'un şirket imkanlarını kendi çıkarına kullanmak ve görevini kendi çıkarlarına alet etmek gibi suçlamalar ile karşı karşıya kaldığı davam ederken, Saikawa ise hak etmediği ödemeler aldığını kabul etmesinin ardından istifa kararı almıştı.
Gelişmeler yaşanırken, Nissan'ın ittifak ortağı Renault ile arasındaki ipler kopma noktasına gelmişti.
Bu kapsamda, Japon markanın yeni yönetimini Ghosn davası ile şirketin sarsılan imajını toparlama ve Renault ile devam eden ittifakın geleceğini sağlama alma gibi zor bir süreç bekliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!